Shawn Mendes é visto em área vip de aeroporto após dias no Brasil
Cantor foi flagrado em Guarulhos após encontros com a atriz Bruna Marquezine.
Após uma passagem intensa pelo Brasil, Shawn Mendes foi visto nesta quarta-feira (17) circulando pela sala vip do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
O cantor, que recentemente esteve ao lado de Bruna Marquezine em compromissos no Rio de Janeiro e na capital paulista, parecia se preparar para mais uma viagem.
O registro foi compartilhado pelo influenciador literário Pedro Pacífico, que publicou uma foto em que o artista aparece ao fundo, descalço e concentrado no celular. “Olha só quem eu encontrei no aeroporto indo embora do Brasil”, escreveu ele na legenda.
A imagem rapidamente chamou atenção dos fãs, que comentaram tanto a rapidez da nova viagem quanto a aparência descontraída do cantor. Também houve quem destacasse a semelhança física de Pedro Pacífico com o ator Humberto Carrão, apontada por diversos seguidores.
Shawn retornou ao Brasil no início da semana, após ter passado cerca de 29 dias no país. Durante esse período, ele circulou por diferentes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Belém, no Pará, mantendo uma agenda marcada por encontros e passeios.
Nas redes sociais, fãs especularam que o destino do cantor seria o Canadá, onde vive com a família. Shawn já comentou em outras ocasiões sobre a importância do Natal ao lado dos pais, Karen Rayment e Manuel Mendes, e da irmã, Aaliyah Mendes.
As brincadeiras também tomaram conta dos comentários, com seguidores sugerindo que ele ainda poderia voltar ao Brasil para passar o Ano Novo.