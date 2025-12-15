Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem juntos praia no Rio

Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a movimentar as redes sociais após serem vistos juntos em uma praia do Rio de Janeiro. Imagens registradas por fãs nesse domingo (14) mostram a atriz e o cantor lado a lado, tomando banho de mar e conversando de forma descontraída.

O cantor canadense retornou recentemente ao Brasil depois de embarcar com destino ao Canadá, no início de dezembro. Em estadia nos meses de novembro e dezembro, Shawn passou por Salvador, São Paulo e pelo próprio Rio de Janeiro, demonstrando afinidade com o País.

Os rumores de um affair entre Bruna e o artista internacional não são novos. Em novembro, a atriz e Shawn foram flagrados deixando juntos uma sessão de cinema na Zona Sul carioca, episódio que aumentou as especulações sobre a aproximação além da amizade.

Veja também Zoeira Jornalista Maurício Kubrusly é internado em UTI na Bahia Zoeira Volume 2 de 'Stranger Things 5' ganha trailer oficial; veja detalhes da estreia

Veja imagens do flagrante de Bruna e Shawn

Ex dá sinais de novo affair

Enquanto isso, o ex-namorado da atriz, João Guilherme, também tem sido alvo de comentários nas redes sociais. O ator e a modelo Luiza Perote vêm compartilhando registros de viagens semelhantes pelo Japão, com passeios em locais coincidentes e trocas frequentes de interações online.

Apesar dos indícios, nenhum dos dois confirmou oficialmente um relacionamento.