Shawn Mendes aparece em cobertura acompanhado de morena apontada como Marquezine
Flagra reacende especulações sobre possível romance entre o cantor e a atriz
Shawn Mendes voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (22) após ser flagrado em uma cobertura no Rio de Janeiro ao lado de uma morena que rapidamente despertou a curiosidade dos internautas. No perfil Gossip do Dia, muitos usuários sugeriram que a mulher seria Bruna Marquezine, alimentando ainda mais os rumores de um possível affair entre os dois.
Seguidores também afirmaram que o imóvel visto nas imagens seria da atriz, já exibido por ela em publicações anteriores. A Quem tentou contato com a equipe de Bruna para esclarecer as informações, mas não obteve retorno.
A presença do cantor canadense no Brasil tem sido constante, incluindo aparições ao lado da atriz. Após alguns dias em Salvador na casa de Ivete Sangalo e participação na COP30, Shawn esteve em São Paulo, onde assistiu ao show de Dua Lipa com Bruna, encontro marcado por conversas ao pé do ouvido e clima de proximidade.
Em recente entrevista a Luciano Huck, Ivete chegou a mencionar Bruna como filha e Shawn como genro.
Affair antigo
O histórico de interações entre os dois não é novo. Em 2017, após se apresentar no Rock in Rio, evento que contou com a presença de Bruna, Shawn passou a seguir a atriz nas redes sociais e, pouco depois, viralizou um vídeo que sugeria que eles teriam se encontrado durante o show de Justin Timberlake no festival. O cantor voltou a curtir fotos de Bruna em diferentes momentos, incluindo 2019.
Neste ano, a página Circo da Mídia afirmou que o suposto casal teria sido visto em clima de romance após o show de Shawn no Lollapalooza Brasil, durante um after exclusivo promovido por João Silva, filho de Faustão.
A reunião teria contado ainda com Sasha Meneghel e João Lucas, que acompanharam Bruna na festa e em viagem posterior à Itália. Segundo rumores, Bruna assistiu ao show do cantor na área VIP e seguiu para o after, onde teria se aproximado ainda mais dele. Shawn declarou estar solteiro em dezembro de 2024, enquanto Bruna encerrou seu relacionamento com João Guilherme em fevereiro deste ano.
Em setembro, a atriz compartilhou fotos da viagem à Itália e recebeu mais de 850 mil curtidas, entre elas, a de Shawn Mendes.