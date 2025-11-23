Jamaicana permanece em estado crítico após queda no Miss Universo

A modelo jamaicana Gabrielle Henry, de 28 anos, segue internada em estado grave na UTI do Hospital Paolo Rangsit, na Tailândia, após sofrer uma queda severa durante a fase preliminar do Miss Universo. O acidente, ocorrido na última terça-feira (18), interrompeu o desfile da candidata, que foi socorrida imediatamente e levada de ambulância para atendimento especializado.

O tombo aconteceu enquanto Gabrielle atravessava a passarela com um vestido laranja cintilante e usando salto alto, peça escolhida para a apresentação de gala. A perda de equilíbrio provocou uma queda brusca, exigindo intervenção rápida de paramédicos e deixando a modelo sob cuidados intensivos desde então.

Em comunicado divulgado no Instagram, a Organização Miss Universo Jamaica informou que a irmã da candidata, Phylicia Henry-Samuels, médica, viajou ao país asiático ao lado da mãe para acompanhar de perto a evolução do quadro.

Segundo Phylicia, "Gabby não está tão bem quanto esperávamos, mas o hospital continua a tratá-la adequadamente". A equipe médica determinou que a modelo permaneça na UTI por pelo menos uma semana, recebendo monitoramento constante.

A instituição jamaicana reforçou o pedido para que fãs e seguidores se unam em orações e evitem disseminar rumores ou críticas que possam intensificar o sofrimento da família.

A nota conclui dizendo: "Nosso foco principal continua sendo a recuperação de Gabrielle e o bem-estar de seus entes queridos. Solicitamos gentilmente compaixão, sensibilidade e privacidade enquanto a família atravessa este período desafiador".