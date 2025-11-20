Miss Universo 2025: Miss Jamaica cai no palco e é hospitalizada

A etapa preliminar do Miss Universo 2025, realizada nessa quarta-feira (19), foi marcada por um acidente que chamou a atenção do público. A Miss Jamaica, Gabrielle Henry, caiu em um dos buracos do desenho cenográfico do palco enquanto concluía seu desfile de gala e precisou ser levada ao hospital.

A queda, que ocorreu em um espaço com cerca de um metro e meio de profundidade, mobilizou ao menos 15 pessoas da produção. A modelo foi retirada em uma maca e coberta por um tecido para preservar sua privacidade, enquanto o desfile das demais participantes continuou normalmente. A transmissão ao vivo, inclusive, não foi interrompida.

Gabrielle, de 29 anos, foi encaminhada ao Paolo Rangsit Hospital, onde passou por exames. Informações iniciais da organização apontam que ela não sofreu fraturas e teve apenas machucados leves. Ainda não há confirmação sobre sua participação na final, marcada para esta quinta (20).

Entre os primeiros a prestar socorro estavam três das principais lideranças do concurso: o CEO Mario Búcaro, o presidente Raul Rocha Canthu e o diretor Nawat Itsaragrisil, responsável pela operação do evento na Ásia e Oceania.

"Quero dividir com a família Miss Universo que está preocupada com a saúde da nossa Miss Jamaica, que eu estive no hospital com ela e sua família e, felizmente, não há ossos quebrados e ela está sendo muito bem cuidada", afirmou Raul nas redes sociais.

"Gentilmente pedimos para que todos mantenham o otimismo, orem por nossa miss e enviem pensamentos positivos para que ela receba o cuidado médico necessário", publicou o perfil oficial do Miss Universe Jamaica.

Gabrielle Henry conquistou o título de Miss Jamaica 2025 em agosto e concilia a carreira de médica oftalmologista com projetos sociais. Ela é fundadora da See Me Foundation, organização dedicada à inclusão e ao apoio de pessoas com deficiência visual.

Candidatas

Além de Gabrielle, a edição reúne misses de mais de 80 países, que disputam uma vaga na final após as etapas de trajes típicos, gala e entrevista preliminar.

Onde assistir

A final do Miss Universo 2025 acontece nesta quinta (20), às 21h30, com transmissão gratuita no RecordPlus e no portal R7, apresentada por Michelle Barros.