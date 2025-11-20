Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Duda, Wallas e Maria disputam a preferência do público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra colagem com fotos de Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que estão na nona roça do programa.
Legenda: Quem receber menos votos dos espectadores deixa a competição.
Foto: Reprodução/RecordTV.

Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso estão na nona roça de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público é eliminado na noite desta quinta-feira (21).

A berlinda foi finalizada nessa quarta (19), com a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro, confirmando a preferência do público

Qual peão do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

inter@

Veja também

teaser image
Zoeira

Heloísa Périssé confirma namoro com a diretora de TV Leticia Prisco

teaser image
Negócios

Por que não tem sorteio da Mega-Sena nesta quinta (20)? Entenda

COMO FOI A FORMAÇÃO DA NONA ROÇA

A berlinda começou na noite de terça-feira (18) com Tàmires Assîs distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, a cunhã ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Toninho Tornado. 

Cumprindo a promessa de fazendeira, Saory Cardoso indicou Wallas Arrais para o primeiro banco da zona de eliminação.

Na votação cara a cara, Maria Caporusso recebeu sete indicação e foi a segunda enviada à roça. Em seguida, ela pôde selecionar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo

Antes do Resta Um, Toninho usou o poder da Chama Laranja e escolheu, entre os dois últimos peões da dinâmica, quem ocuparia o terceiro lugar. A decisão ficou entre Duda Wendling e Luiz Mesquita, e a influenciadora acabou sendo escolhida.

Na hora de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, a jovem escolheu deixar Wallas de fora

Para finalizar a noite, Tàmires usou a Chama Branca, no qual pôde optar por ganhar R$ 10 mil, se deixasse a sede se água quente por 48 horas. Ela aceitou a proposta. 

Na dinâmica do chapéu de quarta, Dudu levou a melhor e venceu, se livrando da roça. 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra colagem com fotos de Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que estão na nona roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Duda, Wallas e Maria disputam a preferência do público.

Redação
Há 21 minutos
Imagem mostra o jornalista Dudu Camargo usando chapéu de fazendeiro em A Fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

Veja como foi a disputa pelo chapéu e como ficou a nona berlinda.

Redação
Há 2 horas
Leticia Prisco ao lado de Heloisa, durante uma festa.
Zoeira

Heloísa Périssé confirma namoro com a diretora de TV Leticia Prisco

Atriz assume relacionamento após meses de circulação discreta ao lado da parceira.

Redação
19 de Novembro de 2025
A última temporada de Stranger Things estreia este mês na Netflix.
Zoeira

Confira as datas dos últimos episódios de 'Stranger Things' na Netflix

Série será dividida em três partes e apresenta novos personagens na reta final.

Redação
19 de Novembro de 2025
Diddy é acusado de novos crimes sexuais.
Zoeira

Produtor acusa Diddy de novos abusos sexuais entre 2020 e 2021

Jonathan Hay relatou agressões e entregou material às autoridades.

Redação
19 de Novembro de 2025
Buzeira sorrindo para a câmera, com macaco preto no ombro, em meio a veículos de alto luxo como um helicóptero e carros esportivos.
Zoeira

Justiça nega habeas corpus a Buzeira, preso por lavagem de dinheiro

Influenciador seguirá detido após TRF-3 considerar justificadas as suspeitas de ligação com esquema internacional do tráfico.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do cantor Robbie Williams em show.
Zoeira

Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

Cantor fez um alerta sobre problemas de saúde por conta de medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra colegem com fotos de Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Michelle Barros comandará a cobertura do Miss Universo 2025.
Zoeira

Record retoma Miss Universo 2025 com Michelle Barros na apresentação

Concurso volta à TV brasileira após quase cinco anos e terá participação de Natália Guimarães e Júlia Gama.

Redação
18 de Novembro de 2025
Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Redação
18 de Novembro de 2025
Larissa Manoela se pronunciou sobre boato que estaria processando os pais.
Zoeira

Larissa Manoela esclarece ação judicial e afasta boatos sobre os pais

Atriz pede que Justiça reconheça danos morais por contrato firmado na infância.

Redação
18 de Novembro de 2025
Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Zoeira

Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Redação
18 de Novembro de 2025
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
18 de Novembro de 2025
Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco
Zoeira

Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco

Prévia destaca Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson de volta como Maui.

Redação
17 de Novembro de 2025
João Guilherme negou que tenha se posicionado sobre o suposto affair de Marquezine e Shawn.
Zoeira

João Guilherme nega ciúmes de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

Ator desmente frase atribuída a ele sobre suposto incômodo com a aproximação entre Bruna e o cantor canadense.

Redação
17 de Novembro de 2025
a foto mostra o elenco oficial da série da netflix os donos do jogo.
Zoeira

Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

Série da Netflix segue com novo ciclo de episódios, mas com mudanças na equipe de roteiro.

Redação
17 de Novembro de 2025
Imagem dos influenciadores Bianca Andrade e Diego Cruz.
Zoeira

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

Influenciador publicou uma carta aberta para a empresária.

Redação
17 de Novembro de 2025
Manu Cit e Hernane Ferreira em foto juntos sorrindo nas redes sociais.
Zoeira

Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

Influenciadora, que noivou há três meses, não se pronunciou sobre o assunto.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sandrão tenta atualmente reconstruir a vida com a atual companheira, com quem vive desde 2019
Zoeira

Sandrão contesta série 'Tremembé' e comenta relação com Suzane von Richthofen

A ex-detenta cumpre pena em regime aberto.

Redação
17 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Britânico que viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de um transplante capilar.
Zoeira

Jovem faz transplante capilar e brinca: 'Parecia o Megamente'

Britânico mostrou no TikTok o inchaço durante recuperação.

Redação
17 de Novembro de 2025