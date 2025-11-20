Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote
Duda, Wallas e Maria disputam a preferência do público.
Duda Wendling, Wallas Arrais e Maria Caporusso estão na nona roça de "A Fazenda 17". O menos votado pelo público é eliminado na noite desta quinta-feira (21).
A berlinda foi finalizada nessa quarta (19), com a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro, confirmando a preferência do público.
Qual peão do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.
VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE
COMO FOI A FORMAÇÃO DA NONA ROÇA
A berlinda começou na noite de terça-feira (18) com Tàmires Assîs distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, a cunhã ficou com o Poder da Chama Branca e entregou o da laranja à Toninho Tornado.
Cumprindo a promessa de fazendeira, Saory Cardoso indicou Wallas Arrais para o primeiro banco da zona de eliminação.
Na votação cara a cara, Maria Caporusso recebeu sete indicação e foi a segunda enviada à roça. Em seguida, ela pôde selecionar alguém da baia e escolheu Dudu Camargo.
Antes do Resta Um, Toninho usou o poder da Chama Laranja e escolheu, entre os dois últimos peões da dinâmica, quem ocuparia o terceiro lugar. A decisão ficou entre Duda Wendling e Luiz Mesquita, e a influenciadora acabou sendo escolhida.
Na hora de vetar alguém da Prova do Fazendeiro, a jovem escolheu deixar Wallas de fora.
Para finalizar a noite, Tàmires usou a Chama Branca, no qual pôde optar por ganhar R$ 10 mil, se deixasse a sede se água quente por 48 horas. Ela aceitou a proposta.
Na dinâmica do chapéu de quarta, Dudu levou a melhor e venceu, se livrando da roça.