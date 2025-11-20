A Fazenda 17: Dudu vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

O jornalista Dudu Camargo venceu a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (19) em "A Fazenda 17", conquistando o cobiçado chapéu após uma disputa com Duda Wendling e Maria Caporusso.

O resultado confirma o desejo dos espectadores que votaram na enquete promovida pelo Diário do Nordeste, que também escolheram o apresentador como favorito para vencer a dinâmica.

Agora, as peoas perdedoras se juntam a Wallas Arrais na roça desta quinta-feira (20).

Como foi a prova do fazendeiro

Na arena da competição, Duda, Dudu e Maria se depararam com um desafio que testou as habilidades de agilidade, equilíbrio e precisão.

Logo no início, os peões precisaram escalar uma parede para resgatar caixas de sapato, uma por vez. Depois, carregaram os itens por um percurso de obstáculos até a etapa final.

Na última fase, a prova exigiu organização: os competidores tinham que arrumar cinco pares de calçados em uma bancada, abrindo cada caixa somente com sua chave específica em meio a várias opções.

Vencia quem concluísse todas as etapas no menor tempo. Após explicar as regras, Adriane Galisteu liberou a atividade.

Dudu largou na frente tendo sido seguido por Duda, enquanto Maria enfrentou dificuldades na escalada e acabou ficando atrás.

O peão manteve o desempenho e chegou primeiro à fase final. Enquanto ele já abria as caixas, Duda e Maria continuavam no trajeto.

Com agilidade e precisão, o jornalista completou a missão e garantiu o chapéu caipira pela terceira vez na temporada.

Com o resultado, Duda e Maria se juntam a Wallas na disputa pela preferência do público.