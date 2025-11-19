Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Heloísa Périssé confirma namoro com a diretora de TV Leticia Prisco

Atriz assume relacionamento após meses de circulação discreta ao lado da parceira.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Leticia Prisco ao lado de Heloisa, durante uma festa.
Legenda: O casal já vinha sendo visto junto em diferentes ocasiões, mas só agora o namoro foi assumido publicamente.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

A atriz Heloísa Périssé não está mais solteira — e agora é oficial. A atriz confirmou que vive um relacionamento com a diretora de TV Leticia Prisco, com quem se aproximou nos bastidores da segunda temporada de "Tem que Suar", do Multishow. 

As duas começaram a se envolver no fim do ano passado. As informações foram confirmadas pelo potal Hugo Gloss.

O casal já vinha sendo visto junto em diferentes ocasiões, mas só agora o namoro foi assumido publicamente. Em setembro, elas participaram de um encontro íntimo com Maria Bethânia, que também teve a presença da jornalista Leilane Neubarth. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Em outubro, viajaram juntas para um casamento no Uruguai, viagem que Heloísa compartilhou nas redes — inclusive com fotos ao lado de Leticia.

A confirmação acontece pouco mais de um ano após Heloísa anunciar o fim de seu casamento de duas décadas com o diretor Mauro Farias, pai de sua filha caçula, Tontom. 

Ela também foi casada anteriormente com Lug de Paula, com quem tem sua primogênita, Luisa.

Leticia Prisco, 46 anos, tem carreira sólida como diretora de TV e cinema. No Multishow, assinou produções como “Dono do Lar”, “Tem que Suar”, “A Vila” e “Vai que Cola", além de ter trabalhado como assistente de direção de Walter Salles e Anna Muylaert.

 
Assuntos Relacionados
Leticia Prisco ao lado de Heloisa, durante uma festa.
Zoeira

Heloísa Périssé confirma namoro com a diretora de TV Leticia Prisco

Atriz assume relacionamento após meses de circulação discreta ao lado da parceira.

Redação
Há 37 minutos
A última temporada de Stranger Things estreia este mês na Netflix.
Zoeira

Confira as datas dos últimos episódios de 'Stranger Things' na Netflix

Série será dividida em três partes e apresenta novos personagens na reta final.

Redação
19 de Novembro de 2025
Diddy é acusado de novos crimes sexuais.
Zoeira

Produtor acusa Diddy de novos abusos sexuais entre 2020 e 2021

Jonathan Hay relatou agressões e entregou material às autoridades.

Redação
19 de Novembro de 2025
Buzeira sorrindo para a câmera, com macaco preto no ombro, em meio a veículos de alto luxo como um helicóptero e carros esportivos.
Zoeira

Justiça nega habeas corpus a Buzeira, preso por lavagem de dinheiro

Influenciador seguirá detido após TRF-3 considerar justificadas as suspeitas de ligação com esquema internacional do tráfico.

Redação
19 de Novembro de 2025
foto do cantor Robbie Williams em show.
Zoeira

Robbie Williams diz estar 'quase cego' após uso de remédios para emagrecer

Cantor fez um alerta sobre problemas de saúde por conta de medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra colegem com fotos de Duda Wendling, Dudu Camargo e Maria Caporusso, participantes de A Fazenda que disputam a Prova do Fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Michelle Barros comandará a cobertura do Miss Universo 2025.
Zoeira

Record retoma Miss Universo 2025 com Michelle Barros na apresentação

Concurso volta à TV brasileira após quase cinco anos e terá participação de Natália Guimarães e Júlia Gama.

Redação
18 de Novembro de 2025
Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Redação
18 de Novembro de 2025
Larissa Manoela se pronunciou sobre boato que estaria processando os pais.
Zoeira

Larissa Manoela esclarece ação judicial e afasta boatos sobre os pais

Atriz pede que Justiça reconheça danos morais por contrato firmado na infância.

Redação
18 de Novembro de 2025
Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Zoeira

Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Redação
18 de Novembro de 2025
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
18 de Novembro de 2025
Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco
Zoeira

Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco

Prévia destaca Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson de volta como Maui.

Redação
17 de Novembro de 2025
João Guilherme negou que tenha se posicionado sobre o suposto affair de Marquezine e Shawn.
Zoeira

João Guilherme nega ciúmes de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

Ator desmente frase atribuída a ele sobre suposto incômodo com a aproximação entre Bruna e o cantor canadense.

Redação
17 de Novembro de 2025
a foto mostra o elenco oficial da série da netflix os donos do jogo.
Zoeira

Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

Série da Netflix segue com novo ciclo de episódios, mas com mudanças na equipe de roteiro.

Redação
17 de Novembro de 2025
Imagem dos influenciadores Bianca Andrade e Diego Cruz.
Zoeira

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

Influenciador publicou uma carta aberta para a empresária.

Redação
17 de Novembro de 2025
Manu Cit e Hernane Ferreira em foto juntos sorrindo nas redes sociais.
Zoeira

Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

Influenciadora, que noivou há três meses, não se pronunciou sobre o assunto.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sandrão tenta atualmente reconstruir a vida com a atual companheira, com quem vive desde 2019
Zoeira

Sandrão contesta série 'Tremembé' e comenta relação com Suzane von Richthofen

A ex-detenta cumpre pena em regime aberto.

Redação
17 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Britânico que viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de um transplante capilar.
Zoeira

Jovem faz transplante capilar e brinca: 'Parecia o Megamente'

Britânico mostrou no TikTok o inchaço durante recuperação.

Redação
17 de Novembro de 2025
imagem de pano de prato com desenho do pica-pau e a frase: na minha cartinha pro papai noel esse ano eu vou pedir socorro.
Zoeira

Artesã viraliza com panos de prato 'desmotivacionais'

Karine Antunes da Silva transforma desenhos e frases "sinceronas" em sucesso nas redes.

Redação
17 de Novembro de 2025
Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Zoeira

Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Modelo defende trabalho, cita atrizes da Globo e diz viver fase de maturidade.

Redação
16 de Novembro de 2025