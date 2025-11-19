Heloísa Périssé confirma namoro com a diretora de TV Leticia Prisco

A atriz Heloísa Périssé não está mais solteira — e agora é oficial. A atriz confirmou que vive um relacionamento com a diretora de TV Leticia Prisco, com quem se aproximou nos bastidores da segunda temporada de "Tem que Suar", do Multishow.

As duas começaram a se envolver no fim do ano passado. As informações foram confirmadas pelo potal Hugo Gloss.

O casal já vinha sendo visto junto em diferentes ocasiões, mas só agora o namoro foi assumido publicamente. Em setembro, elas participaram de um encontro íntimo com Maria Bethânia, que também teve a presença da jornalista Leilane Neubarth.

Em outubro, viajaram juntas para um casamento no Uruguai, viagem que Heloísa compartilhou nas redes — inclusive com fotos ao lado de Leticia.

A confirmação acontece pouco mais de um ano após Heloísa anunciar o fim de seu casamento de duas décadas com o diretor Mauro Farias, pai de sua filha caçula, Tontom.

Ela também foi casada anteriormente com Lug de Paula, com quem tem sua primogênita, Luisa.

Leticia Prisco, 46 anos, tem carreira sólida como diretora de TV e cinema. No Multishow, assinou produções como “Dono do Lar”, “Tem que Suar”, “A Vila” e “Vai que Cola", além de ter trabalhado como assistente de direção de Walter Salles e Anna Muylaert.