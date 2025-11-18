Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Legenda: Sandrão diz que soube da estreia de "Tremembé" apenas pela imprensa.
Foto: Reprodução/Record.

Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida como Sandrão, entrou com um processo contra a Amazon devido à série “Tremembé”, lançada recentemente na plataforma.

Ela solicita R$ 3 milhões por danos morais, uso indevido de imagem e suposto excesso na liberdade de expressão, segundo informações divulgadas na coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo.

A ação tramita na 1ª Vara Cível de Mogi das Cruzes, no Tribunal de Justiça de São Paulo.

De acordo com os autos, Sandrão afirma que a produção apresentou fatos distorcidos sobre sua participação no crime ocorrido em 2005, pelo qual foi condenada. Ela sustenta que “Tremembé” divulgou mentiras, especialmente ao retratá-la como mentora intelectual do sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos. Também contesta uma cena em que entrega uma arma a um menor, alegando que isso nunca aconteceu.

A ex-detenta relembra que sempre afirmou ter sido coagida e ameaçada ao fazer as ligações pedindo resgate à família da vítima. Inicialmente condenada a 27 anos, pena depois reduzida para 24, Sandrão está no regime semiaberto desde 2015. Nos documentos, ela relata que, após o lançamento da série, voltou a receber ameaças e que sua rotina em Mogi das Cruzes foi diretamente afetada. “Desde a estreia da produção, a autora não consegue sair de casa e teve seu direito cerceado”, registra a ação.

Veja também

teaser image
Zoeira

Roteirista de ‘Tremembé’ diz que foi processado por Suzane von Richthofen

teaser image
Zoeira

Sandrão contesta série 'Tremembé' e comenta relação com Suzane von Richthofen

Sandrão também diz que não autorizou o uso de sua história na produção e que soube da estreia apenas pela imprensa. O valor pedido, argumenta, leva em conta o porte internacional da empresa.

Não apresentou defesa

A Amazon, até o momento, não apresentou defesa e afirma que não comenta processos judiciais. Já a representação de Sandrão não respondeu às solicitações da Folha de S. Paulo.

“Tremembé” já era alvo de atenção jurídica antes da estreia. A plataforma mobilizou uma equipe especializada para revisar o roteiro e evitar ações judiciais de personagens retratados. Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga, ambas com destaque na série, receberam atenção especial da equipe legal devido ao histórico de Suzane de processar emissoras por supostos abusos. A criminosa já venceu ações contra a Globo e a Record envolvendo abordagens consideradas excessivas em reportagens e programas jornalísticos.

O caso de Sandrão, no entanto, é o primeiro processo diretamente relacionado à adaptação da obra.

Sandrão diz que soube da estreia de Tremembé apenas pela imprensa.
Zoeira

Sandrão processa Amazon por 'Tremembé' e pede R$ 3 milhões

Ex-detenta afirma que série distorce fatos, usa sua imagem sem autorização e reacende ameaças em Mogi das Cruzes.

Redação
Há 8 minutos
Larissa Manoela se pronunciou sobre boato que estaria processando os pais.
Zoeira

Larissa Manoela esclarece ação judicial e afasta boatos sobre os pais

Atriz pede que Justiça reconheça danos morais por contrato firmado na infância.

Redação
Há 1 hora
Natacha é ex-bailarina do Faustão.
Zoeira

Ex-bailarina do Faustão relata terror na prisão: 'Comida estragada'

Natacha Horana diz que não entendeu a prisão e descreve condições precárias na cela.

Redação
18 de Novembro de 2025
Ana e sua companheira inseparável, Isis, uma golden de 5 anos.
Zoeira

Brasileira deixa emprego para rodar o mundo com cadela em carro

Aos 25 anos, Ana Clara trocou o emprego fixo pela vida na estrada ao lado de Isis, golden retriever de 5 anos.

Redação
18 de Novembro de 2025
Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco
Zoeira

Disney lança trailer do live-action de Moana com novo elenco

Prévia destaca Catherine Laga’aia como Moana e Dwayne Johnson de volta como Maui.

Redação
17 de Novembro de 2025
João Guilherme negou que tenha se posicionado sobre o suposto affair de Marquezine e Shawn.
Zoeira

João Guilherme nega ciúmes de Bruna Marquezine com Shawn Mendes

Ator desmente frase atribuída a ele sobre suposto incômodo com a aproximação entre Bruna e o cantor canadense.

Redação
17 de Novembro de 2025
a foto mostra o elenco oficial da série da netflix os donos do jogo.
Zoeira

Segunda temporada da série 'Os Donos do Jogo' será gravada em julho de 2026

Série da Netflix segue com novo ciclo de episódios, mas com mudanças na equipe de roteiro.

Redação
17 de Novembro de 2025
Imagem dos influenciadores Bianca Andrade e Diego Cruz.
Zoeira

Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam fim de namoro

Influenciador publicou uma carta aberta para a empresária.

Redação
17 de Novembro de 2025
Manu Cit e Hernane Ferreira em foto juntos sorrindo nas redes sociais.
Zoeira

Manu Cit aparece sem aliança após vídeo mostrar suposta traição do noivo em festa

Influenciadora, que noivou há três meses, não se pronunciou sobre o assunto.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sandrão tenta atualmente reconstruir a vida com a atual companheira, com quem vive desde 2019
Zoeira

Sandrão contesta série 'Tremembé' e comenta relação com Suzane von Richthofen

A ex-detenta cumpre pena em regime aberto.

Redação
17 de Novembro de 2025
montagem com fotos de Britânico que viralizou no TikTok ao mostrar o pós-operatório de um transplante capilar.
Zoeira

Jovem faz transplante capilar e brinca: 'Parecia o Megamente'

Britânico mostrou no TikTok o inchaço durante recuperação.

Redação
17 de Novembro de 2025
imagem de pano de prato com desenho do pica-pau e a frase: na minha cartinha pro papai noel esse ano eu vou pedir socorro.
Zoeira

Artesã viraliza com panos de prato 'desmotivacionais'

Karine Antunes da Silva transforma desenhos e frases "sinceronas" em sucesso nas redes.

Redação
17 de Novembro de 2025
Urach comparou seu trabalho com conteúdo adulto com um filme com cena erótica
Zoeira

Andressa Urach compara conteúdo adulto a nudez em novelas e rebate críticas

Modelo defende trabalho, cita atrizes da Globo e diz viver fase de maturidade.

Redação
16 de Novembro de 2025
Amigo de Virginia mostrou a decoração romântica do quarto da influenciadora em Londres
Zoeira

Virginia e Vini Jr têm quarto decorado em Londres; amigo flagra surpresa romântica

Influenciadora foi acordada por Hebert Gomes, e balões rosa chamaram atenção.

Redação
16 de Novembro de 2025
Angélica defendeu que falar sobre o abuso sexual é importante para manter o tema em discussão e proteger meninas e adolescentes
Zoeira

Angélica relembra abuso sexual na adolescência e defende debate necessário 

Apresentadora fala sobre traumas aos 15 anos e pressões estéticas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

Fantástico’ deste domingo (16) destaca pesquisa inédita sobre a sexualidade do brasileiro

A revista eletrônica também exibe uma reportagem especial sobre acidentes provocados por bicicletas elétricas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Tirullipa participa do movimento religioso Legendários.
Zoeira

Tirullipa participa do movimento religioso Legendários: 'família restaurada'

Em agosto, o humorista se envolveu em uma polêmica sobre traição e pediu desculpas.

Redação
16 de Novembro de 2025
Beijo entre Tata e Cocielo foi celebrado nas redes sociais
Zoeira

Beijo entre Tata Estaniecki e Júlio Cocielo reacende rumores de volta

Ex-casal, separado desde outubro, surpreendeu convidados ao trocar carinho em festa

Redação
16 de Novembro de 2025
Bruna e Shawn foram flagrados em clima de intimidade
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aparecem juntos em show de Dua Lipa em SP

Atriz e cantor canadense reacendem rumores ao serem flagrados na área VIP acompanhados de amigos.

Redação
16 de Novembro de 2025
Ivete Sangalo.
Zoeira

Dança dos Famosos tem Ivete Sangalo como jurada neste domingo (16/11)

A cantora vai julgar apresentações no estilo Dança Cigana.

Redação
16 de Novembro de 2025