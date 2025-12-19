CAPTEI: Cantata da Esperança chega ao RioMar e estreia troféu de distinção social

Sob luzes de gala e pauta afinada, a 5ª Edição da Cantata da Esperança - A Flor do Tempo - assumiu o palco do Teatro RioMar Fortaleza na quarta-feira, 17, em noite que uniu partitura e propósito.

Legenda: Cantata da Esperança Foto: LC Moreira

Por lá, mais de 150 integrantes — alunos, ex-alunos, professores, solistas, coral e orquestra — traduziram a atuação contínua da Casa de Vovó Dedé, onde música e formação caminham em compasso social.

O script da noite ganhou capítulo inaugural com o lançamento do Troféu Mansueto Barbosa, distinção criada para reconhecer trajetórias de transformação, batizada com o nome do fundador da instituição. A peça, escultura de Jackson Alves, nasceu de metais reciclados, gesto simbólico à altura do enredo.

À frente da direção artística, Ewelter Rocha conduziu a apresentação como síntese da missão do espaço, ampliando o diálogo com artistas convidados e promovendo elegante troca entre palco e plateia — daqueles encontros que a boa sociedade anota na agenda.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

