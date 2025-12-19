CAPTEI: Cantata da Esperança chega ao RioMar e estreia troféu de distinção social

Sob luzes de gala e pauta afinada, a
5ª Edição da Cantata da Esperança - A Flor do Tempo - assumiu o palco do Teatro RioMar Fortaleza na quarta-feira, 17, em noite que uniu partitura e propósito.
Legenda:
Cantata da Esperança
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Foto:
Por lá, mais de 150 integrantes — alunos, ex-alunos, professores, solistas, coral e orquestra — traduziram a atuação contínua da
Casa de Vovó Dedé, onde música e formação caminham em compasso social.
O script da noite ganhou capítulo inaugural com o lançamento do
Troféu Mansueto Barbosa, distinção criada para reconhecer trajetórias de transformação, batizada com o nome do fundador da instituição. A peça, escultura de Jackson Alves, nasceu de metais reciclados, gesto simbólico à altura do enredo.
Legenda:
Djalma Matos, Tainah Aldigueri, Igor Queiroz Barroso e Letícia Anacleto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Igor Queiroz Barroso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tainah Aldigueri
Foto:
LC Moreira
À frente da direção artística,
Ewelter Rocha conduziu a apresentação como síntese da missão do espaço, ampliando o diálogo com artistas convidados e promovendo elegante troca entre palco e plateia — daqueles encontros que a boa sociedade anota na agenda.
Legenda:
Ewelter Rocha
Foto:
LC Moreira
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!
Legenda:
Regina e Wagner Barbosa e Leonice Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wagner e Regina Barbosa e Aline e Igor Queiroz Barroso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Gadelha, Liana e Regina Barbosa, Leonice Holanda e Wagner Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Igor Queiroz Barroso, Tainah Aldigueri, Wagner Barbosa e Leonice Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wagner e Regina Barbosa e Aline e Igor Queiroz Barroso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luzia Frota, Aline Barroso, Ana Maria Studart e Igor Queiroz Barroso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gaída Dias, Igor Queiroz Barroso, Tainah Aldigueri, Wagner Barbosa, Leonice Holanda e Luciana Goyana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Augusto Lessa, Regina e Wagner Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Clice Gurgel, Regina e Wagner Barbosa e Leonice Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Bessa e Luiz Deusdará
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bia Gurgel e Regina Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tainah Aldigueri e Wagner Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lívia e Leonardo de Pádua
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Euvlaudia Fontenele, Cláudia Majela e Marília Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alberice Novaes, Ana Virginia Furlane e Fernando Novaes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aline Ferreira e Talynie Mihaliuc
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aline Ferreira, Aline Telles e Aline Barroso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aline Ferreira, Aline Telles, Ticiana Queiroz, Aline Barroso, Tainah Aldigueri, Patrícia Macedo, Luciana Goyana e Gaída Dias (As Embaixadoras da Casa de Vovò Dedé)
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Lúcia Teixeira e Milene Pereira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arthur Carleial e Ana Clara Félix
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Augusto Lessa e Fernanda Quinderé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bernardo Gadelha, Bernardo II, Wagner Barbosa e Feliciano de Carvalho Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cantata da Esperança
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carla Matos e Agueda Muniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol, Ana Sophia e Ana Inês Fontenelle
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Clice Gurgel, Marcos Berangê e Bia Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Custódio Almeida, Wagner Barbosa e Dimas Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wagner e Lívia Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro e Rita Pádua
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Wagner Barbosa e Pádua Sampaio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Régis Costa e Liliana Pereira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Gadelha e Liana Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rilka e Max Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tainah Aldigueri e Luciana Goyana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leonice Holanda e Gaída Dias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edimilson e Michelinne Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leonice Holanda, Marcelo e Liana Magalhães e Wagner Barbosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Telma Maciel, Luzia Frota, Gerliane Santos, Ana Geruza Melo e Marcos Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ticiana Queiroz, Patrícia Macedo e Gaída Dias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tricia e Eládio Benevides
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Viviane e Edimilson Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Norma Zélia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patrícia Macedo, Wagner Barbosa e Luciana Goyana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tânia Leitão, Cordélia Queiroz e Simone Moura
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo André e Mariana Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nina Borges, Carla Matos e Clara Borges
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fabiana e Lucas Lustosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Campos, Wagner Barbosa e Luciana Goyana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Novaes, Ana Virginia Furlani, Rilka e Max Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gina e Randal Pompeu
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Giovani Pimentel e Sílvia Goes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gladson e Miguel Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gláucia e Maria Luiza Maia e Luciana Goyana
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliana e Breno Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leonardo e Dayse Almeida
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leonardo, Camile e Vera Porto e João Evangelista
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciana e Paulo Rolim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Letícia e Leonardo Leite
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciana Goyana, Lelê Alencar e Patrícia Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lunna, Talynie e Lucas Mihaliuc e Leonice Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maria Valentina, Montiele e Humberto Arruda, Marceline e Nicolau Vilhena
Foto:
LC Moreira