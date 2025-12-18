Antony Price, estilista que vestiu David Bowie e Mick Jagger, morre aos 80 anos

O estilista britânico Antony Price, responsável por vestir lendas do pop como Mick Jagger e David Bowie, morreu aos 80 anos nesta quinta-feira (18). A morte de Antony Price foi confirmada menos de um mês após o retorno dele ao universo da moda.

Depois de um hiato de três décadas, o estilista apresentou uma coleção da marca 16Arlington, com 16 modelos em Londres, que repercutiu em todo o mundo.

Veja também Elaine Quinderé Nova cor do ano provoca reflexões sobre minimalismo, identidade e saturação estética Negócios Quem é a H&M e o que a chegada da gigante sueca pode representar para o varejo no Ceará

Nick Rhodes, do grupo Duran Duran, outra estrela britânica que vestiu criações de Price, compartilhou sua tristeza no Instagram após a morte do "querido amigo".

"Ele era um estilista visionário com habilidades técnicas extraordinárias. Ninguém personificou o glamour melhor do que Antony", afirmou o músico de 63 anos.

Carreira consolidada na moda

Nascido em 1945, em Yorkshire, no Norte da Inglaterra, Price passou quatro anos na Escola de Arte de Bradford antes de estudar no Royal College of Art, uma escola renomada e especializada em design e moda, onde se formou em 1968.

O estilista fundou sua marca homônima 11 anos depois e realizou seu primeiro desfile de moda em 1980.

Nos últimos anos, Price conquistou a confiança da rainha Camilla, esposa do rei Charles, tornando-se um dos seus estilistas oficiais, conforme a imprensa britânica.