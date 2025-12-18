Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Executiva de RH comenta flagra com CEO em show do Coldplay

Kristin Cabot afirmou que episódio foi pontual e ligado ao álcool.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados durante um show do Coldplay
Legenda: Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados durante um show do Coldplay
Foto: Reprodução/X

A executiva de recursos humanos Kristin Cabot, de 53 anos, falou publicamente meses depois de se tornar alvo de repercussão nas redes ao aparecer em um momento de proximidade com Andy Byron, então CEO da empresa de tecnologia Astronomer, durante um show do Coldplay em Boston.

 

Em entrevista ao jornal The Times, publicada nesta quinta-feira (18), ela afirmou que a situação foi um erro isolado, negou qualquer envolvimento amoroso e disse que o episódio ocorreu sob efeito de bebida alcoólica.

O caso aconteceu em 16 de julho, quando os dois foram exibidos no telão do estádio pela chamada “câmera do beijo”. Ao notarem que estavam sendo filmados, tentaram se afastar e evitar a exposição, reação que acabou chamando ainda mais atenção do público.

A cena ganhou proporções ainda maiores após um comentário bem-humorado do vocalista Chris Martin e rapidamente viralizou no TikTok.

Ao Times, Cabot contou que havia bebido tequila, estava dançando e ultrapassou limites profissionais ao interagir com um superior hierárquico. Segundo ela, aquele foi o único episódio de contato físico entre ambos. “Assumi a responsabilidade e abri mão da minha carreira por isso”, afirmou.

No dia seguinte ao show, os dois comunicaram o conselho da Astronomer, mas o vídeo já circulava amplamente. Eles foram afastados enquanto a empresa conduzia uma apuração interna. Andy Byron acabou deixando o cargo, e Kristin Cabot saiu da companhia pouco depois.

A executiva relatou que enfrentou uma onda de ataques virtuais, zombarias públicas e mais de 60 ameaças de morte. Disse ter se sentido “envergonhada e horrorizada” ao se ver projetada no telão e contou que sua maior preocupação era o impacto profissional e pessoal, inclusive sobre o ex-marido, que também estava presente no show.

Separada na época, ela deu entrada no divórcio em agosto e afirmou que os filhos adolescentes, atualmente em terapia, receberam suporte da escola. Ao Times, Cabot disse esperar que o episódio sirva como reflexão sobre os excessos da exposição nas redes. “É possível errar feio”, disse. “Mas ninguém deveria ser ameaçado de morte por causa disso". 

Virginia dançou a música viralizada
Zoeira

Virginia dança para Vini Jr. em Madri e vídeo diverte fãs

Influenciadora mostrou coreografia ao jogador, que reagiu rindo.

Redação
Há 2 minutos
Enquete A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: confira resultado final de quem pode vencer o programa

A grande final do reality acontece na quinta-feira (18).

Redação
Há 9 minutos
Kristin Cabot e Andy Byron foram flagrados durante um show do Coldplay
Zoeira

Executiva de RH comenta flagra com CEO em show do Coldplay

Kristin Cabot afirmou que episódio foi pontual e ligado ao álcool.

Redação
Há 24 minutos
Shawn Mendes foi flagrado indo embora do Brasil, após encontros com Marquezine.
Zoeira

Shawn Mendes é visto em área vip de aeroporto após dias no Brasil

Cantor foi flagrado em Guarulhos após encontros com a atriz Bruna Marquezine.

Redação
Há 41 minutos
Show da banda Iron Maiden com iluminação vermelha realizado em 2013.
Zoeira

Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores

Show único ocorre no dia 25 de outubro de 2026.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Três cenas clássicas de Natal: criança com suéter vermelho, casal em frente a guirlanda iluminada e Papais Noéis em festa com luzes coloridas.
Zoeira

Seis melhores filmes de Natal disponíveis no streaming

Temática do fim ano preenche produções lançadas em dezembro nos catálogos.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Montagem com apresentadores do BBB diante do público, com microfone na boca e de frente para as câmeras.
Zoeira

Relembre todos os apresentadores que já passaram pelo BBB

Jornalistas famosos conduziram a apresentação do maior reality show brasileiro.

Mylena Gadelha
18 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o diretor Rob Reiner, com barba branca e smoking, e sua esposa Michele Singer Reiner, de blusa brilhante, posam para foto em gala.
Zoeira

Médico-legista conclui laudo com causa da morte de Rob Reiner e esposa

Laudo apontou que tipo de objeto foi usado para matar casal.

Redação
18 de Dezembro de 2025
selfie de isis valverde. ela segura um celular amarelo diante do espelho.
Zoeira

Suspeito de perseguir Isis Valverde é preso no condomínio da atriz, no Rio

Homem confessou perseguição por mais de duas décadas.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Zoeira

O que você precisa saber antes de assistir ‘Avatar: Fogo e Cinzas’

Novo longa do diretor James Cameron chega aos cinemas nesta quinta (18).

Nick Reiner é acusado pelo duplo homicídio dos pais e pode pegar pena de morte
Zoeira

Nick Reiner é acusado pelo duplo homicídio dos pais e pode pegar pena de morte

Ele enfrenta na Justiça duas acusações de homicídio em primeiro grau.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Blake Mitchell.
Zoeira

Morre ator estadunidense Blake Mitchell aos 31 anos

Nas redes sociais, Blake compartilhava uma rotina com amigos e viagens.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Foto mostra os principais rostos da novela, as atrizes Camila Pitanga, Camila Queiroz e Giovanna Antonelli.
Zoeira

HBO Max confirma 2ª temporada de 'Beleza Fatal'

Produção dos novos capítulos ainda não tem data de estreia.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Apesar da melhora, o estado de saúde de Isabel Veloso ainda é considerado delicado.
Zoeira

Marido relata melhora de Isabel Veloso após 21 dias internada

Influenciadora segue em estado delicado, mas apresenta sinais positivos.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Faustão no palco do Domingão do Faustão.
Zoeira

Ex-funcionários do Domingão do Faustão acionaram Globo na Justiça

Produtor que venceu ação por piadas de Faustão se soma a outros casos.

Redação
17 de Dezembro de 2025
foto de estatuetas do Oscar.
Zoeira

Oscar será transmitido pelo YouTube a partir de 2029

Segundo Academia de Artes, novo contrato torna a premiação mais acessível ao público global.

Redação
17 de Dezembro de 2025
montagem de fotos do apresentador Datena.
Zoeira

Datena passa por nova cirurgia no coração: 'Estava muito grave'

Apresentador sofreu um agravamento do seu diagnóstico de diabetes.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Close-up de Maurício Kubrusly com cabelos e barba brancos, usando óculos transparentes, em um ambiente externo com detalhes de madeira. Ele tem um olhar expressivo e um leve sorriso.
Zoeira

Maurício Kubrusly recebe alta após ser internado em UTI

Ele foi hospitalizado no domingo (14) e passou por processo para drenar hematoma.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Finalistas de A Fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda 17: veja parcial da enquete sobre quem deve vencer o programa

A grande final do reality acontece na quinta-feira (18).

Redação
17 de Dezembro de 2025
Caixa d’água metálica com formato cilíndrico e topo cônico, exibindo o logotipo azul e amarelo da Warner Bros (WB), localizada entre prédios industriais sob luz natural, com árvores desfocadas em primeiro plano.
Zoeira

Warner Bros. recomenda rejeição da oferta de compra pela Paramount por US$ 108 bi

Comunicado da empresa aponta que venda para Netflix "trará mais opções".

Redação
17 de Dezembro de 2025