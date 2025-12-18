Venda de ingressos para show de Iron Maiden no Brasil é iniciada; veja valores
Show único ocorre no dia 25 de outubro de 2026.
A venda geral de ingressos para o show do Iron Maiden no Brasil começaram nesta quinta-feira (18), às 10h. A apresentação foi a única confirmada até o momento e será no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, no dia 25 de outubro de 2026.
Os ingressos já estavam sendo vendidos exclusivamente para clientes do banco Santander Select e Private Banking desde a última terça-feira (16), em uma pré-venda no site da Livepass.
Em setembro deste ano, Bruce Dickinson participou do festival The Town e adiantou a vinda do Iron Maiden ao Brasil, assim como declarou a intenção de passar pelo País em 2027 com outro show solo.
A venda geral de ingressos para a apresentação do grupo está ocorrendo, assim como na pré-venda, pelo site da Livepass.
Confira abaixo os valores dos ingressos do show do Iron Maiden no Brasil:
- Pista premium: R$ 600 (meia-entrada) / R$ 1.200 (inteira)
- Pista: R$ 292,50 (meia-entrada) / R$ 585 (inteira)
- Cadeira Nível Lateral (assentos marcados): R$ 345 (meia-entrada) / R$ 690 (inteira)
- Cadeira Nível Central (assentos marcados): R$ 325 (meia-entrada) / R$ 650 (inteira)
- Cadeira Superior: R$ 212,50 (meia-entrada) / R$ 425 (inteira)