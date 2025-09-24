Lembra do vídeo que circulou nas redes mostrando a então chefe de RH da Astronomer, Kristin Cabot, em um abraço afetuoso com o CEO da empresa, Andy Byron, durante um show do Coldplay? O episódio, que ganhou repercussão internacional e culminou no desligamento de ambos de seus cargos, segue rendendo novos desdobramentos.

De acordo com o jornal The Times, no mesmo evento também estava Andrew Cabot, ex-marido de Kristin. Ele não apenas presenciou a cena, como também aproveitou a ocasião para surgir acompanhado de outra mulher, hoje, sua namorada. Segundo a publicação, em julho, data do flagra no telão do estádio, Kristin e Andrew já estavam separados havia algumas semanas.

Separação foi amigável

A separação, ao que tudo indica, foi amigável, o que não diminuiu a repercussão pública da cena. Constrangida ao ser filmada em clima de romance, Kristin virou-se de costas e tentou esconder o rosto, enquanto Byron, casado e pai de dois filhos, se abaixou atrás de uma grade de proteção para escapar da câmera.

A exposição chamou ainda mais atenção quando o vocalista Chris Martin comentou ao microfone a reação do casal: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, brincou, sem saber da dimensão da polêmica que se formaria em torno do momento.

O caso ganhou contornos corporativos. Após a viralização do registro, tanto Kristin Cabot quanto Andy Byron foram afastados de seus cargos na Astronomer. Paralelamente, Megan Kerrigan, então esposa de Byron, retirou o sobrenome das redes sociais assim que internautas enviaram a postagem que confirmava a traição.