CAPTEI: 45 anos de Roberta Ponte entram para o radar social

A tarde de sexta-feira, 09, ganhou verniz de acontecimento social com a comemoração dos 45 anos de Roberta Ponte, em seu próprio apê — cenário que virou passarela de convivência seletíssima.
O
dress code, branco, confirmou-se como a nova aposta da Pantone entre as bem-nascidas do circuito, enquanto a aniversariante destacava com precisão intencional em pink assinado por Lili Menezes: ponto de luz da tarde.
Legenda:
Roberta Ponte e Amigas
Foto:
LC Moreira
A decoração, criada por Carine Moreira, imprimiu narrativa e intenção aos ambientes, costurando estética e memória com olhar autoral.
O bolo, de Cássio, da Sapore, mais parecia obra de galeria — arte que se come.
Legenda:
Bolo da Sapore
Foto:
LC Moreira
A gastronomia ficou sob comando da Confite, afinada com o tom do encontro.
No som, Karla Tomé e Belinho deram o ritmo certo: animado, sem excessos. Tarde para anotar na agenda social.
Legenda:
Karla Tomé
Foto:
LC Moreira
Veja nas fotos captadas por LC Moreira:
Legenda:
Roberta Ponte e Luciano Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta e Manoela Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Emília Buarque e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rosangela De Francesco e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lina Ponte e Viviane Martins
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Emília Buarque e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriana Arraia, Roberta Ponte e Luciana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Débora Pontes, Roberta Ponte, Cristina Brandão e Aline Diogo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Apoliana Albuquerque e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jéssica Galdino, Liana Sá, Cecília Arruda e Gisele Studart
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carla Morais e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliana Albuquerque, Morgana Vasconcelos, Rachel Moreira e Vládia Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Déborah Bandeira e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcela e Roberta Almeida e Ticiana Timbó
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Gisele Franck e Maria Braz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Michele e Roberta Ponte e Gerana Veríssimo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heloísa Dantas e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafaella Lima, Roberta Ponte e Samara Passos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ionara Parente e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Riana Aguiar, Roberta Ponte e Juliana Freire
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliana Freire e Riana Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rita Rios e Ana Cláudia Amaral
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Leane Pessoa e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vládia Pinheiro e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mariana Lobo e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Viviane Freire e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Myrella Tomé e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Samara Passos, Carla Pinheiro e Érika Vidal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Noêmia Frota e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Gisele Studart
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rayanne Girão e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Andréa Parahyba
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata Peixoto e Roberta Ponte
Foto:
LC Mororeira
Legenda:
Roberta Ponte e Amigas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta e Danielle Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Suyane Lucena
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Ticiana Timbó
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Rosa Maraes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Roberta Almeida
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Rafaela Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Mônica Nobre
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Marília Braga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Marcelle Carneiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Érika Figueiredo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Érika Vidal
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Karine Torres
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Liana Sá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Agueda Muniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Magalhães e Roberta Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Aldeíza Moura
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Marcela Almeida
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Liliane Liberato
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Ana Raquel Lacerda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Camila Peixoto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta Ponte e Amigas
Foto:
LC Moreira