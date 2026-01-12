Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

CAPTEI: 45 anos de Roberta Ponte entram para o radar social

O encontro que uniu amizade, arte, décor e animação

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza,gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 09:38)
Jeritza Gurgel
Legenda: Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

A tarde de sexta-feira, 09, ganhou verniz de acontecimento social com a comemoração dos 45 anos de Roberta Ponte, em seu próprio apê — cenário que virou passarela de convivência seletíssima.

O dress code, branco, confirmou-se como a nova aposta da Pantone entre as bem-nascidas do circuito, enquanto a aniversariante destacava com precisão intencional em pink assinado por Lili Menezes: ponto de luz da tarde.

Legenda: Roberta Ponte e Amigas
Foto: LC Moreira

A decoração, criada por Carine Moreira, imprimiu narrativa e intenção aos ambientes, costurando estética e memória com olhar autoral.

O bolo, de Cássio, da Sapore, mais parecia obra de galeria — arte que se come.

Legenda: Bolo da Sapore
Foto: LC Moreira

A gastronomia ficou sob comando da Confite, afinada com o tom do encontro.

No som, Karla Tomé e Belinho deram o ritmo certo: animado, sem excessos. Tarde para anotar na agenda social.

Legenda: Karla Tomé
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Roberta Ponte e Luciano Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Manoela Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela De Francesco e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Ponte e Viviane Martins
Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Arraia, Roberta Ponte e Luciana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Pontes, Roberta Ponte, Cristina Brandão e Aline Diogo
Foto: LC Moreira

Legenda: Apoliana Albuquerque e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Galdino, Liana Sá, Cecília Arruda e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Morais e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Albuquerque, Morgana Vasconcelos, Rachel Moreira e Vládia Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela e Roberta Almeida e Ticiana Timbó
Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Franck e Maria Braz
Foto: LC Moreira

Legenda: Michele e Roberta Ponte e Gerana Veríssimo
Foto: LC Moreira

Legenda: Heloísa Dantas e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaella Lima, Roberta Ponte e Samara Passos
Foto: LC Moreira

Legenda: Ionara Parente e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar, Roberta Ponte e Juliana Freire
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Freire e Riana Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Rita Rios e Ana Cláudia Amaral
Foto: LC Moreira

Legenda: Leane Pessoa e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Pinheiro e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Lobo e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Freire e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Tomé e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Samara Passos, Carla Pinheiro e Érika Vidal
Foto: LC Moreira

Legenda: Noêmia Frota e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Gisele Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Rayanne Girão e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Andréa Parahyba
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Peixoto e Roberta Ponte
Foto: LC Mororeira

Legenda: Roberta Ponte e Amigas
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Danielle Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Suyane Lucena
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Ticiana Timbó
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Rosa Maraes
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Roberta Almeida
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Rafaela Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Mônica Nobre
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Marília Braga
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Marcelle Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Érika Figueiredo
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Érika Vidal
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Karine Torres
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Liana Sá
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Agueda Muniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Magalhães e Roberta Ponte
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Aldeíza Moura
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Marcela Almeida
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Liliane Liberato
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Ana Raquel Lacerda
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Camila Peixoto
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Amigas
Foto: LC Moreira

 

 

 