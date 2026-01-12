CAPTEI: 45 anos de Roberta Ponte entram para o radar social

A tarde de sexta-feira, 09, ganhou verniz de acontecimento social com a comemoração dos 45 anos de Roberta Ponte, em seu próprio apê — cenário que virou passarela de convivência seletíssima.

O dress code, branco, confirmou-se como a nova aposta da Pantone entre as bem-nascidas do circuito, enquanto a aniversariante destacava com precisão intencional em pink assinado por Lili Menezes: ponto de luz da tarde.

Legenda: Roberta Ponte e Amigas Foto: LC Moreira

A decoração, criada por Carine Moreira, imprimiu narrativa e intenção aos ambientes, costurando estética e memória com olhar autoral.

O bolo, de Cássio, da Sapore, mais parecia obra de galeria — arte que se come.

Legenda: Bolo da Sapore Foto: LC Moreira

A gastronomia ficou sob comando da Confite, afinada com o tom do encontro.

No som, Karla Tomé e Belinho deram o ritmo certo: animado, sem excessos. Tarde para anotar na agenda social.

Legenda: Karla Tomé Foto: LC Moreira

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Roberta Ponte e Luciano Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela De Francesco e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Lina Ponte e Viviane Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Arraia, Roberta Ponte e Luciana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Débora Pontes, Roberta Ponte, Cristina Brandão e Aline Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Apoliana Albuquerque e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Galdino, Liana Sá, Cecília Arruda e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Morais e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Albuquerque, Morgana Vasconcelos, Rachel Moreira e Vládia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela e Roberta Almeida e Ticiana Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Gisele Franck e Maria Braz Foto: LC Moreira

Legenda: Michele e Roberta Ponte e Gerana Veríssimo Foto: LC Moreira

Legenda: Heloísa Dantas e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaella Lima, Roberta Ponte e Samara Passos Foto: LC Moreira

Legenda: Ionara Parente e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Riana Aguiar, Roberta Ponte e Juliana Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Freire e Riana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Rita Rios e Ana Cláudia Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Leane Pessoa e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Vládia Pinheiro e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Lobo e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Viviane Freire e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Myrella Tomé e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Samara Passos, Carla Pinheiro e Érika Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Noêmia Frota e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Gisele Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Rayanne Girão e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Andréa Parahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Peixoto e Roberta Ponte Foto: LC Mororeira

Legenda: Roberta Ponte e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Danielle Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Suyane Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Ticiana Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Rosa Maraes Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Roberta Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Rafaela Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Mônica Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Marília Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Marcelle Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Érika Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Érika Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Karine Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Liana Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Agueda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Magalhães e Roberta Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Aldeíza Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Marcela Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Liliane Liberato Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Ana Raquel Lacerda Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Ponte e Camila Peixoto Foto: LC Moreira