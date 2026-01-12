BBB 26: saiba tudo sobre a nova edição do reality

O Big Brother Brasil 26 chega à programação da TV Globo nesta segunda-feira (12) com Pipocas já escolhidos, a volta de ex-participantes e, claro, famosos integrando o Camarote.

A edição terá uma direção inédita, com Rodrigo Dourado assumindo o comando do reality mais assistido do Brasil. Na estreia, serão divulgados os novos participantes do grupo Camarote e os Veteranos que voltam ao reality.

Apesar de diversas dinâmicas permanecerem as mesmas, como as provas, os paredões, a presença de VIP e Xepa e até mesmo as festas, já foram adotadas novas mudanças.

Para os fãs do programa, o Diário do Nordeste organizou uma lista com as diversas novidades desta edição do Big Brother Brasil. Confira!

Escolha de Pipocas pelas Casas de Vidro

Ainda que a dinâmica da Casa de Vidro não seja novidade no programa, esta foi a primeira vez que o público escolheu todos os anônimos que vão entrar na casa.

Os participantes ficaram em Casas de Vidro espalhadas nas cinco regiões do Brasil e foram escolhidos em votação. O resultado foi divulgado nesse domingo (11). Confira os 10 escolhidos para o BBB 26:

Região Norte: Brigido e Marciele

Região Centro-Oeste: Paulo Augusto e Jordana

Região Nordeste: Marcelo e Maxiane

Região Sul: Pedro e Samira

Região Sudeste: Marcel e Milena

Que horas chegam os Veteranos?

Outra grande novidade desta edição é a presença de Veteranos do BBB dentro da casa. Ou seja, esse grupo é formado por ex-brothers que estão retornando ao reality em busca de mais uma chance.

Eles chegam na estreia, na noite desta segunda. Os nomes dos primeiros ex-participantes que retornam serão anunciados no intervalo do primeiro capítulo de "Coração Acelerado", nova novela das 19h.

Laboratório

Há também a dinâmica do Laboratório. Vai funcionar assim: com todos os participantes já na casa mais vigiada do Brasil, o público poderá trocar as "plantas" por participantes extras, que estarão isolados nesse "laboratório".

Assim, durante o andamento do reality show, o público terá o poder de substituir quem não quer mais. Essa dinâmica surge como uma tentativa de sacudir o jogo, a fim de deixá-lo mais interessante e competitivo.

Poder de escolha nas provas

Visando tornar o Big Brother Brasil ainda mais interativo, o público ganha poder de escolha dentro das dinâmicas de prova.

Haverá, assim, um tipo de feedback imediato, direto e instantâneo entre as pessoas que assistem e os organizadores do programa.

Cartola BBB

Com a estreia do reality, entra no ar o Cartola BBB, fantasy game inspirado no programa. A versão está disponível no app do Cartola, o fantasy de futebol, e permitirá a formação de times com os participantes do confinamento.

Os usuários poderão acumular pontos conforme o desempenho dos participantes do programa, além de fazer palpites sobre a competição. Quem somar a maior pontuação ao final da temporada vence o jogo.

Novo Big Fone

Se em antigas edições havia apenas dois Big Fones, em 2026, a casa ganha mais telefones. Serão três Big Fones espalhados pela casa.

Nova decoração

Assim como em todos os anos, a decoração é diferente. Segundo a produção do programa, a decoração é inspirada nos "sonhos mais comuns e, também, nos devaneios oníricos".

Riqueza, beleza, eternidade, possibilidade de voar, de viver um grande amor, a fama, as aventuras e viagens, além de paisagens improváveis, devem inspirar os cômodos da casa do confinamento.

Que horas estreia o BBB 26?

A estreia do BBB 26 está marcada para as 22h25, nesta segunda-feira, logo após a novela "Três Graças".