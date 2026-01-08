TBT do BBB: veja participantes que voltaram ao reality em mais de uma edição

O Big Brother Brasil 26 promete movimentar o público ao anunciar o retorno de antigos participantes em um grupo especial chamado Veteranos. Apesar de parecer novidade, a estratégia já foi usada pela Globo em outras edições do reality, trazendo de volta nomes conhecidos e marcando momentos emblemáticos do programa.

A primeira experiência aconteceu em 2010, quando o BBB celebrou uma década no ar. Naquele ano, os confinados foram divididos em cinco tribos: "Sarados", "Cabeças", "Belos", "Ligados" e "Coloridos". Cada grupo teve como padrinho ou madrinha um ex-BBB: Joseane Oliveira (BBB 3) ficou à frente dos "Belos", Marcelo Dourado (BBB 4) dos "Sarados", Rafael Valente (BBB 6) dos "Cabeças", Fani Pacheco (BBB 7) dos "Coloridos" e Natália Casassola (BBB 8) dos "Ligados".

Logo na estreia, as tribos disputaram uma prova de resistência que definiria qual veterano retornaria oficialmente ao jogo. Os "Belos" venceram a dinâmica, garantindo a entrada de Joseane Oliveira, que ainda teve o poder de escolher outro ex-participante. O escolhido foi Marcelo Dourado, que acabou se consagrando campeão daquela edição.

Dinâmica

Já em 2013, o BBB 13 elevou a aposta ao incluir sete ex-BBBs entre os 17 participantes do elenco. Entre eles estavam campeões como Kleber Bambam (BBB 1) e Dhomini (BBB 3). Fani Pacheco e Natália Casassola, que haviam tentado voltar em 2010, também ganharam nova chance, assim como Anamara Barreira e Eliéser Ambrósio, ambos do BBB 10.

Na primeira semana, Bambam se envolveu em uma discussão com Aline Blindada e optou por desistir do programa. Com isso, a produção convocou Yuri Fernandes, participante do BBB 12, para ocupar a vaga deixada pelo campeão.

Diferentemente do que ocorreu em 2010, nenhum veterano chegou à final em 2013. Anamara chegou a conquistar o público e foi beneficiada pelo quarto secreto, mas perdeu força ao longo do jogo. Natália Casassola teve o melhor desempenho entre os ex-BBBs, sendo eliminada a apenas dois dias da grande final.