Confira as primeiras fotos da casa do BBB 26

A nova temporada estreia no próximo dia 12 de janeiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Pessoa em pé à beira de uma piscina em um cenário amplo e bem iluminado, vestindo suéter claro de manga longa e calça escura. Ao fundo, há espreguiçadeiras, iluminação cênica e uma estrutura arquitetônica moderna com área de convivência, criando a atmosfera de um espaço residencial ou de reality show ao ar livre. A pessoa é Tadeu Schmidt.
Legenda: Tadeu Schmidt comanda novamente o BBB.
Foto: Globo/ Fábio Rocha.

No aquecimento para a estreia do Big Brother Brasil (BBB) 26, as primeiras fotos da "casa mais vigiada do Brasil" foram divulgadas pela TV Globo nesta quinta-feira (8). A nova temporada estreia na próxima segunda-feira (12).

Na nova decoração, já é possível ver que as mesas do VIP e da Xepa estão juntas, separadas pela cor das cadeiras e do mármore. Essa dinâmica pode render embates entre os brothers. 

Foram reveladas ainda a sala, que tem o sofá verde e detalhes amarelos, decorada com cifras de dinheiro e cédulas, além dos três novos quartos onde os brothers e sisters vão dormir, confabular e movimentar o jogo. 

Veja as fotos da casa do BBB 26 

Ambiente amplo e moderno de área de refeições coletiva, com mesas longas e cadeiras claras alinhadas, teto com iluminação geométrica integrada, piso com desenho gráfico e paredes decoradas com grafites coloridos e elementos contemporâneos. O espaço inclui balcões de cozinha aberta, áreas funcionais e design criativo, típico de uma casa compartilhada ou cenário de reality show.
Legenda: Cozinha do BBB 26 une VIP e Xepa.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

Ambiente interno luxuoso com decoração moderna e sofisticada, destacando sofás de veludo verde com detalhes dourados, poltronas elegantes, mesa de centro com objetos decorativos e piso de mármore escuro. O espaço apresenta painéis geométricos espelhados, iluminação cênica e elementos visuais em tons de dourado e preto, criando um cenário imponente, glamouroso e de alto padrão.
Legenda: Nova sala do BBB 26.
Foto: Globo/Beatriz Damy

Quarto temático romântico com decoração em tons de rosa, apresentando cama central com colcha estampada, almofadas coordenadas e iluminação aconchegante. O ambiente conta com painéis decorativos dourados com corações iluminados, parede com textura artística, espelhos com molduras elegantes e elementos cenográficos delicados, criando um espaço sofisticado, intimista e visualmente impactante.
Legenda: Quarto do andar de cima tem temática do amor.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

Quarto temático moderno com decoração lúdica e artística, apresentando duas camas individuais com colchas em tons degradê, paredes ilustradas com figuras flutuantes e pássaros em estilo onírico, espelhos decorativos alinhados e portas amarelas contrastantes. O ambiente conta com poltronas confortáveis, mesas laterais com luminárias decorativas e iluminação uniforme no teto, criando um espaço criativo, acolhedor e visualmente impactante.
Legenda: Quarto representa o sonho de voar.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

Quarto temático futurista com decoração em tons de azul e roxo, apresentando camas amplas com edredons estampados de constelações, símbolos astronômicos e padrões cósmicos. O ambiente conta com paredes e piso ilustrados com elementos espaciais, iluminação cênica no teto, espelhos laterais integrados, almofadas decorativas coordenadas e detalhes luminosos que criam uma atmosfera imersiva, moderna e visualmente impactante, típica de um cenário de reality show ou espaço cenográfico de alto padrão.
Legenda: Quarto azul representa a eternidade.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

Área externa ampla com piscina retangular central, cercada por gramado bem cuidado, espreguiçadeiras acolchoadas e vasos decorativos com plantas. O espaço conta com lounges cobertos, estruturas com pergolado, iluminação cênica suspensa e paredes ilustradas com paisagens em estilo desértico e temático. O ambiente combina design contemporâneo, conforto e cenário cenográfico, criando uma atmosfera de lazer sofisticada típica de um espaço residencial de alto padrão ou cenário de reality show.
Legenda: Área externa da casa nova do BBB 26.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

Varanda cenográfica em ambiente interno que remete a um espaço praiano, com sofás, poltronas e mesas em tons de azul e madeira dispostos diante de fachadas envidraçadas. O cenário inclui painel ilustrado com paisagem litorânea e farol decorativo, além de iluminação profissional no teto, evidenciando um espaço preparado para gravações e uso televisivo em contexto de reality show ou produção audiovisual.
Legenda: Varanda remete a um quiosque de praia.
Foto: Globo/Beatriz Damy.

Novidades 

Neste ano, o BBB 26 conta com uma série de novidades em relação ao elenco. O grupo Pipoca será inteiramente decidido por votação do público, que escolherá entre 20 participantes confinados em 5 casas de vidro espalhadas pelo Brasil.  As casas serão abertas nesta sexta-feira (9), e delas serão escolhidos um homem e uma mulher de cada para cravar a entrada no BBB 26.

No total, dos 20 confinados, apenas 10 (cinco homens e cinco mulheres), entrarão no reality show. Os nomes serão revelados na programação da Globo no próximo domingo (11). 

O restante do elenco será composto pelo já conhecido grupo Camarote, composto por famosos; e pelo grupo Veteranos, grande novidade da edição, composto por ex-BBBs

 

