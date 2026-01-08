Confira as primeiras fotos da casa do BBB 26
A nova temporada estreia no próximo dia 12 de janeiro.
No aquecimento para a estreia do Big Brother Brasil (BBB) 26, as primeiras fotos da "casa mais vigiada do Brasil" foram divulgadas pela TV Globo nesta quinta-feira (8). A nova temporada estreia na próxima segunda-feira (12).
Na nova decoração, já é possível ver que as mesas do VIP e da Xepa estão juntas, separadas pela cor das cadeiras e do mármore. Essa dinâmica pode render embates entre os brothers.
Foram reveladas ainda a sala, que tem o sofá verde e detalhes amarelos, decorada com cifras de dinheiro e cédulas, além dos três novos quartos onde os brothers e sisters vão dormir, confabular e movimentar o jogo.
Veja as fotos da casa do BBB 26
Veja também
Novidades
Neste ano, o BBB 26 conta com uma série de novidades em relação ao elenco. O grupo Pipoca será inteiramente decidido por votação do público, que escolherá entre 20 participantes confinados em 5 casas de vidro espalhadas pelo Brasil. As casas serão abertas nesta sexta-feira (9), e delas serão escolhidos um homem e uma mulher de cada para cravar a entrada no BBB 26.
No total, dos 20 confinados, apenas 10 (cinco homens e cinco mulheres), entrarão no reality show. Os nomes serão revelados na programação da Globo no próximo domingo (11).
O restante do elenco será composto pelo já conhecido grupo Camarote, composto por famosos; e pelo grupo Veteranos, grande novidade da edição, composto por ex-BBBs.