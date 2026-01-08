Confira as primeiras fotos da casa do BBB 26

No aquecimento para a estreia do Big Brother Brasil (BBB) 26, as primeiras fotos da "casa mais vigiada do Brasil" foram divulgadas pela TV Globo nesta quinta-feira (8). A nova temporada estreia na próxima segunda-feira (12).

Na nova decoração, já é possível ver que as mesas do VIP e da Xepa estão juntas, separadas pela cor das cadeiras e do mármore. Essa dinâmica pode render embates entre os brothers.

Foram reveladas ainda a sala, que tem o sofá verde e detalhes amarelos, decorada com cifras de dinheiro e cédulas, além dos três novos quartos onde os brothers e sisters vão dormir, confabular e movimentar o jogo.

Veja as fotos da casa do BBB 26

Legenda: Cozinha do BBB 26 une VIP e Xepa. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Legenda: Nova sala do BBB 26. Foto: Globo/Beatriz Damy

Legenda: Quarto do andar de cima tem temática do amor. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Legenda: Quarto representa o sonho de voar. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Legenda: Quarto azul representa a eternidade. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Legenda: Área externa da casa nova do BBB 26. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Legenda: Varanda remete a um quiosque de praia. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Novidades

Neste ano, o BBB 26 conta com uma série de novidades em relação ao elenco. O grupo Pipoca será inteiramente decidido por votação do público, que escolherá entre 20 participantes confinados em 5 casas de vidro espalhadas pelo Brasil. As casas serão abertas nesta sexta-feira (9), e delas serão escolhidos um homem e uma mulher de cada para cravar a entrada no BBB 26.

No total, dos 20 confinados, apenas 10 (cinco homens e cinco mulheres), entrarão no reality show. Os nomes serão revelados na programação da Globo no próximo domingo (11).

O restante do elenco será composto pelo já conhecido grupo Camarote, composto por famosos; e pelo grupo Veteranos, grande novidade da edição, composto por ex-BBBs.