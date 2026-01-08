Sophie Charlotte e Xamã terminaram? Internautas apontam fim do casal

O relacionamento entre a atriz Sophie Charlotte e o cantor Xamã teria chegado ao fim, segundo especulam alguns internautas nas redes sociais desde quarta-feira (7). Os artistas não confirmaram o boato.

Algumas pessoas notarem que ambos teriam supostamente apagado as fotos nas quais apareciam juntos no Instagram. O apontamento foi o bastante para que usuários questionassem se eles terminaram.

No entanto, na manhã desta quita-feira (8), o Diário do Nordeste verificou que Sophie Charlotte e Xamã ainda mantém alguns registros juntos na rede social.

Inclusive, o rapper comentou em uma publicação da atriz, realizada na segunda-feira (5), na qual ela parabeniza o irmão, Angelo Wolf.

Os artistas ainda não se pronunciaram confirmando ou negando o fim do namoro.

Casal já terminou anteriormente

Os dois se conheceram quando integraram o elenco da novela "Renascer", da TV Globo, quando interpretaram os personagens Damião e Eliana.

Em julho de 2024, começaram a ser visto juntos, cerca de dois meses após Sophie anunciar o fim do casamento com o ator Daniel Oliveira. Então, em março do ano passado, o fim do namoro deles foi confirmado por Xamã.

Cerca de dois meses depois, o casal reatou, quando apareceram juntos em Paris, na França. Atualmente, eles trabalham juntos na novela "Três Graças", na qual dão vida aos personagens Bagdá e Gerluce.