BBB 26 começa a movimentar o jogo nesta sexta (9); saiba o que muda

O Big Brother Brasil 26 estreia na TV Globo na próxima segunda-feira (12), mas os fãs do maior reality show do País já podem se preparar para acompanhar as novidades do programa.

A emissora decidiu "antecipar" detalhes da nova edição do BBB em três dias. Nesta sexta-feira (9), o público vai conhecer, durante a programação, os integrantes do grupo Pipoca que disputarão vagas no reality.

Além disso, o "Seleção BBB" vai ao ar às 22h25 para mostrar os detalhes e bastidores de tudo o que acontece nas Casas de Vidro espalhadas pelas 5 regiões do Brasil.

O especial também será transmitido no mesmo horário no sábado (10). No programa, o público poderá conhecer melhor o perfil de cada um dos 20 candidatos que querem conquistar a preferência dos telespectadores. Dos 20, só 10 entram para a casa mais vigiada do País por votação do público.

Já no domingo (11), o "Seleção BBB", que vai ao ar às 20h10 (após o "Domingão com Huck" e antes do "Fantástico"), deve revelar quais foram os participantes mais votados pelo público.

Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada uma das cinco Casas de Vidro para cravar a entrada no BBB 26.

O grupo dos veteranos, composto apenas por participantes que já passaram por outras edições do BBB, e dos camarotes, com famosos e personalidades da mídia, serão revelados ao público na segunda-feira (12), dia da estreia oficial.

Fantástico revela detalhes do BBB 26

Além dos spoilers da temporada durante a programação, o Fantástico exibe, neste domingo (11), um especial inédito que antecipa os detalhes da próxima edição do Big Brother Brasil. Intitulado “Como Nasce um BBB”, o documentário acompanha os preparativos finais do BBB 26.

A atração mostra o processo de construção da casa, desde a definição do tema da decoração até o funcionamento do almoxarifado central que abastece o reality. Os fãs também poderão ver testes e ajustes das provas que serão disputadas ao longo da temporada.

O especial ainda traz o depoimento de Tadeu Schmidt, que comenta a experiência de comandar o BBB pelo quinto ano consecutivo.