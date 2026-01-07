Flay fala em acerto com a Globo, mas participação no BBB 26 é cancelada após vazamento
A cantora afirmou que foi procurada pela produção do reality, chegou a reorganizar a carreira, mas teve o convite suspenso depois da informação vir a público.
A cantora Flayslane Pereira, conhecida como Flay, usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para confirmar que chegou a negociar seu retorno ao Big Brother Brasil, mas teve a participação no BBB 26 cancelada após seu nome vazar na imprensa.
“Sim, minha gente, o BBB me procurou para voltar ao programa”, disse a artista em vídeo. Flay relembrou com carinho sua passagem pelo reality em 2020 e afirmou ser grata pela oportunidade que o programa representou em sua trajetória.
Segundo ela, a produção entrou em contato assim que a Globo anunciou que a nova edição contaria com veteranos.
Após reuniões, ficou acertado que ela reorganizaria compromissos profissionais para viabilizar a entrada no confinamento. “Nem o meu empresário sabia. Ele achou estranho eu trancar a agenda no fim do ano e no Carnaval”, contou.
Flay revelou que, desde dezembro, interrompeu os shows para se dedicar a um novo álbum, produzir músicas, vídeos e deixar projetos prontos para serem lançados após o reality.
Todo o planejamento, no entanto, foi interrompido após a informação sobre sua participação ser divulgada pelo portal Leo Dias.
A cantora afirmou não saber como o vazamento ocorreu e levantou a hipótese de a informação ter partido de alguém de dentro da emissora. “Dois dias depois que a notícia se espalhou, recebi uma mensagem cancelando a minha possível participação. Meu mundo caiu”, desabafou, admitindo que fez uma aposta arriscada ao mudar toda a agenda.
Flay reforçou que o pronunciamento não é um ataque à produção do programa nem à TV Globo, mas uma forma de respeito aos fãs que estavam criando expectativas. “A vida precisa seguir”, concluiu.