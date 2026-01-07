Karol Conká diz que só voltaria ao BBB em edição 50+

Karol Conká descartou qualquer possibilidade de integrar o grupo de Veteranos do Big Brother Brasil na edição que estreia na próxima segunda-feira (12). Aos 40 anos, a cantora, que participou do reality em 2021, afirmou em entrevista à Quem que só consideraria um retorno ao programa sob uma condição bem específica.

“Eu acho que voltaria para um reality, mas só daqui a uns 10 ou 20 anos. Acho que entraria se fosse para uma edição BBB 50+. Ia ser tudo”, disse.

Rejeição histórica

Após enfrentar forte rejeição do público durante sua passagem pelo confinamento, Karol passou por um processo de reconstrução de imagem e hoje diz lidar melhor com críticas nas redes sociais. Segundo ela, o tema também é tratado de forma aberta com o filho, o cantor Jorge Conjota.

“Já estou trabalhando isso com o Jorge desde que ele era muito jovem, quando ele tinha nove anos. Agora ele está 20 anos. Ele já acompanhou um pouco o que é o mundo da internet e dos haters. Eu explico que é um processo natural no meio artístico. Doloroso, mas acontece. Sempre vai ter alguém para discordar. O importante é a gente não absorver aquilo. Acho que ele tem uma maturidade, é bem equilibrado e com a Mamacita aqui por perto nada de negativo pode penetrar”, analisou.

A artista reforça que, apesar do interesse de parte do público em revê-la no reality, seu foco atual está na carreira musical e no bem-estar pessoal.