Karol Conká diz que só voltaria ao BBB em edição 50+

Cantora afirmou que só toparia reality no futuro e fala sobre haters.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:48)
Zoeira
Legenda: Karol Conká participou do BBB 21 e saiu com recorde de rejeição.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Karol Conká descartou qualquer possibilidade de integrar o grupo de Veteranos do Big Brother Brasil na edição que estreia na próxima segunda-feira (12). Aos 40 anos, a cantora, que participou do reality em 2021, afirmou em entrevista à Quem que só consideraria um retorno ao programa sob uma condição bem específica.

“Eu acho que voltaria para um reality, mas só daqui a uns 10 ou 20 anos. Acho que entraria se fosse para uma edição BBB 50+. Ia ser tudo”, disse.

Rejeição histórica

Após enfrentar forte rejeição do público durante sua passagem pelo confinamento, Karol passou por um processo de reconstrução de imagem e hoje diz lidar melhor com críticas nas redes sociais. Segundo ela, o tema também é tratado de forma aberta com o filho, o cantor Jorge Conjota.

