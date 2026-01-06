Montagem da casa à seleção do elenco: detalhes do BBB 26 serão revelados no Fantástico
Especial "Como Nasce um BBB" irá ao no próximo domingo (11), um dia antes da estreia do reality.
O Fantástico exibe neste domingo (11) um especial inédito que antecipa os detalhes da próxima edição do Big Brother Brasil. Intitulado “Como Nasce um BBB”, o documentário acompanha os preparativos finais do BBB 26, que estreia na segunda-feira (12).
A atração mostra o processo de construção da casa, desde a definição do tema da decoração até o funcionamento do almoxarifado central que abastece o reality. O público também poderá ver testes e ajustes das provas que serão disputadas ao longo da temporada.
Quem escolhe o elenco do BBB?
Outro destaque é o acompanhamento da banca responsável pela escolha dos participantes das Casas de Vidro, formada por Rodrigo Dourado, diretor de gênero de realities da Globo, e Angélica Campos, diretora-geral do programa. Nesta edição, a dinâmica começa com cinco Casas de Vidro simultâneas, distribuídas pelas diferentes regiões do país, permitindo que o público vote em quem garante vaga no jogo.
Veja também
O especial ainda traz o depoimento de Tadeu Schmidt, que comenta a experiência de comandar o BBB pelo quinto ano consecutivo. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.