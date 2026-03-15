Dira Paes revela ordem de anúncio de categorias do Oscar; confira

A atriz Dira Paes “entregou” a ordem de anúncio das categorias da cerimônia do 98º Oscar em publicação nas redes sociais neste domingo (15).

Uma das comentaristas da transmissão do prêmio da TV Globo, Dira fez uma postagem mostrando um documento interno que revela o horário de algumas das 24 categorias.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não costuma revelar a ordem ao público, somente aos profissionais que fazem a cobertura do evento.

A atriz posteriormente apagou a postagem, mas pelo “spoiler” já foi possível ter noção do horário das categorias com representantes do Brasil.

Veja também Zoeira Sucesso em 'O Agente Secreto', Tânia Maria mantém venda de tapetes artesanais João Gabriel Tréz Cearenses de ‘O Agente Secreto’ representam Estado no Oscar: ‘Construindo um legado’

Qual o horário das categorias com Brasil no Oscar 2026?

De acordo com o conteúdo compartilhado, a primeira categoria de “O Agente Secreto”, Melhor Direção de Elenco, terá o vencedor revelado às 21 horas.

Todas as outras estão previstas para a segunda metade da cerimônia. Melhor Fotografia, na qual o brasileiro Adolpho Veloso foi indicado, deve ser entregue às 22h40.

Melhor Filme Internacional está prevista para 22h52. Melhor Ator, que tem Wagner Moura na disputa, tem previsão para 23h08.

Melhor Filme, grande prêmio da noite, será entregue às 23h24. Nenhum dos horários é confirmado.

Qual a possível ordem de anúncio das categorias do Oscar 2026?