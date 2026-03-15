Dira Paes revela ordem de anúncio de categorias do Oscar; confira
Atriz será comentarista da cerimônia do Oscar 2026 na Globo e publicou documento revelando a informação.
A atriz Dira Paes “entregou” a ordem de anúncio das categorias da cerimônia do 98º Oscar em publicação nas redes sociais neste domingo (15).
Uma das comentaristas da transmissão do prêmio da TV Globo, Dira fez uma postagem mostrando um documento interno que revela o horário de algumas das 24 categorias.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não costuma revelar a ordem ao público, somente aos profissionais que fazem a cobertura do evento.
A atriz posteriormente apagou a postagem, mas pelo “spoiler” já foi possível ter noção do horário das categorias com representantes do Brasil.
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De acordo com o conteúdo compartilhado, a primeira categoria de “O Agente Secreto”, Melhor Direção de Elenco, terá o vencedor revelado às 21 horas.
Todas as outras estão previstas para a segunda metade da cerimônia. Melhor Fotografia, na qual o brasileiro Adolpho Veloso foi indicado, deve ser entregue às 22h40.
Melhor Filme Internacional está prevista para 22h52. Melhor Ator, que tem Wagner Moura na disputa, tem previsão para 23h08.
Melhor Filme, grande prêmio da noite, será entregue às 23h24. Nenhum dos horários é confirmado.
Qual a possível ordem de anúncio das categorias do Oscar 2026?
- Atriz Coadjuvante
- Animação
- Curta de Animação
- Figurino
- Maquiagem e Cabelo
- Direção de Elenco
- Curta-metragem
- Ator Coadjuvante
- Roteiro Adaptado
- Roteiro Original
- Direção de Arte
- Efeitos Visuais
- Curta Documentário
- Documentário
- Trilha Sonora
- Som
- Montagem
- Fotografia (com Brasil indicado)
- Filme Internacional (com Brasil indicado)
- Música
- Ator (com Brasil indicado)
- Atriz
- Direção
- Filme (com Brasil indicado)