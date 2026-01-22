Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado a Melhor Filme Internacional

O longa brasileiro "O Agente Secreto" (2025) foi indicado a "Melhor Filme Internacional" no Oscar 2026. A categoria foi vencida pelo Brasil no ano passado, com "Ainda Estou Aqui" (2024), e é a maior aposta do País na premiação este ano.

Dirigida pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e estrelada pelo baiano Wagner Moura, a produção ambientada em Recife recentemente venceu a categoria de "Melhor Filme em Língua Não-Inglesa" do Globo de Ouro e rendeu ao protagonista o título de "Melhor Ator em Filme de Drama".

Com diversos prêmios acumulados na temporada, "O Agente Secreto" é visto como um dos favoritos ao Oscar este ano. A revista Variety — que costuma fazer previsões para a premiação — havia, inclusive, apontado que o filme poderia ser indicado, também, nas categorias de "Melhor Filme", "Melhor Direção de Elenco" e "Melhor Ator", o que se concretizou.

Sobre o filme

Marcelo (Wagner Moura) trabalha em São Paulo como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando para Recife, para tentar recomeçar a vida. Chega à capital pernambucana em plena semana de Carnaval, mas percebe que atraiu para si todo o caos do qual tentou fugir.

Para piorar a situação, o protagonista começa a ser espionado pelos vizinhos. E, de repente, a cidade que ele acreditou que seria refúgio se tornou seu pesadelo.

No elenco, além de Wagner Moura, há, também, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Tânia Maria, Thomas Aquino, Robério Diógenes e outros.

