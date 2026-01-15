Kleber Mendonça Filho agradece Cineteatro São Luiz lotado para 'O Agente Secreto'
Cineasta celebrou repercussão do longa em 320 salas no Brasil.
Kleber Mendonça Filho, diretor do filme "O Agente Secreto", citou o Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, ao agradecer a repercussão do longa nas salas de cinema em todo Brasil. "Vi vídeo do Cinema São Luiz em Fortaleza lotado ontem. Grato!", escreveu Kleber em mensagem no X.
Segundo o cineasta, o longa está em 320 salas do Brasil a partir desta quinta-feira (15). "Efeito direto dos dois Globos de Ouro", disse na mensagem, citando os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, que foi concedido a Wagner Moura pela atuação no filme.
"O filme voltou a fazer 20 mil espectadores por dia, estava fazendo cerca de 5 mil. 11ª semana em cartaz, 3ª mês de lançamento", completou Kleber na publicação.
Prêmios no Globo de Ouro
No Globo de Ouro, “O Agente Secreto” foi indicado a três categorias, das quais venceu duas. A conquista do filme, inclusive, é a primeira para uma produção brasileira na categoria desde 1999, quando “Central do Brasil”, de Walter Salles, foi premiado.
No discurso da vitória, Kleber saudou o público brasileiro com um "Alô, Brasil!" e agradeceu a Wagner Moura. "Que ator! Um grande ator e um grande amigo. Essa combinação é explosiva", celebrou. Além disso, ele dedicou o prêmio a jovens cineastas.
Já Wagner saudou o colega de trabalho e destacou o tema de "O Agente Secreto". " 'O Agente Secreto' é um filme sobre memória, a falta de memória e trauma geracional. Se trauma pode ser passado por gerações, valores também podem. Isso é para quem mantém os valores em momentos difíceis", apontou o artista.