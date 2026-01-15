Diário do Nordeste
Kleber Mendonça Filho agradece Cineteatro São Luiz lotado para 'O Agente Secreto'

Cineasta celebrou repercussão do longa em 320 salas no Brasil.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:56)
Verso
Cinema lotado, com cortinas vermelhas no fundo e exibição do filme O Agente Secreto, em Fortaleza.
Legenda: O Agente Secreto teve pré-estreia no Cineteatro São Luiz em setembro de 2025.
Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará.

Kleber Mendonça Filho, diretor do filme "O Agente Secreto", citou o Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, ao agradecer a repercussão do longa nas salas de cinema em todo Brasil. "Vi vídeo do Cinema São Luiz em Fortaleza lotado ontem. Grato!", escreveu Kleber em mensagem no X. 

Segundo o cineasta, o longa está em 320 salas do Brasil a partir desta quinta-feira (15). "Efeito direto dos dois Globos de Ouro", disse na mensagem, citando os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator, que foi concedido a Wagner Moura pela atuação no filme.

"O filme voltou a fazer 20 mil espectadores por dia, estava fazendo cerca de 5 mil. 11ª semana em cartaz, 3ª mês de lançamento", completou Kleber na publicação. 

Prêmios no Globo de Ouro

No Globo de Ouro, “O Agente Secreto” foi indicado a três categorias, das quais venceu duas. A conquista do filme, inclusive, é a primeira para uma produção brasileira na categoria desde 1999, quando “Central do Brasil”, de Walter Salles, foi premiado. 

No discurso da vitória, Kleber saudou o público brasileiro com um "Alô, Brasil!" e agradeceu a Wagner Moura. "Que ator! Um grande ator e um grande amigo. Essa combinação é explosiva", celebrou. Além disso, ele dedicou o prêmio a jovens cineastas.

Já Wagner saudou o colega de trabalho e destacou o tema de "O Agente Secreto". " 'O Agente Secreto' é um filme sobre memória, a falta de memória e trauma geracional. Se trauma pode ser passado por gerações, valores também podem. Isso é para quem mantém os valores em momentos difíceis", apontou o artista.

