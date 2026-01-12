Cearenses de “O Agente Secreto” celebram vitórias no Globo de Ouro

Os cearenses Robério Diógenes e Geane Albuquerque, que fazem parte do elenco da produção pernambucana “O Agente Secreto”, celebraram as vitórias da obra no 83º Globo de Ouro.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho foi eleito melhor filme em língua não-inglesa, e o baiano Wagner Moura levou o prêmio de melhor ator em filme de drama na cerimônia realizada em Los Angeles.

Robério e Geane viram a premiação juntos, na casa do ator, além de estarem acompanhados da potiguar Tânia Maria e da pernambucana Hermila Guedes, que também fazem parte do elenco de "O Agente Secreto". Elas vieram a Fortaleza para as gravações de "A Adoção", do cearense Allan Deberton.

Veja também Verso Conheça os cearenses que brilham no filme ‘O Agente Secreto’ Verso Vencedores do Globo de Ouro, Fernanda Torres e Wagner Moura fizeram par romântico em filme

“A gente teve a feliz coincidência da Tânia e da Hermila estarem aqui (no Ceará) gravando e aí a gente fez essa junção gostosa”, celebrou Geane em entrevista à rádio Verdinha FM e à TV Diário.

A atriz potiguar, segundo a cearense, não conseguiu ver a cerimônia completa. “Ela infelizmente não conseguiu ficar, estava muito cansadinha. Ficou com a gente até um horário, depois teve que descansar porque afinal de contas também tinha que partir hoje para os compromissos dela”, explicou.

Na ocasião, os artistas do elenco estavam acompanhados, ainda, do ator Vinícius de Oliveira. Ele, que está em Fortaleza para gravar o filme de Allan, ficou conhecido nacionalmente pelo papel em "Central do Brasil" — que por sua vez foi o último vencedor brasileiro na categoria de melhor filme em língua não-inglesa.

Premiações e celebrações

Legenda: "O Agente Secreto" tem se destacado na temporada de premiações de 2026 e é cotado a chegar até o Oscar. Foto: Divulgação.

No Globo de Ouro, “O Agente Secreto” foi indicado a três categorias, das quais venceu duas. Robério fez um paralelo com os dois prêmios conquistados pelo filme no Festival de Cannes, onde a obra fez estreia mundial em maio de 2025.

“Foram dois prêmios também inéditos, porque não é comum Cannes premiar com duas categorias e lá ‘O Agente Secreto’ foi (vencedor em) ator e diretor. Agora mais dois prêmios, de três indicações”, elencou.

Os cearenses ainda não haviam conseguido conversar diretamente nem com Kleber, nem com Wagner. “A gente não conseguiu falar com eles além do grupo de WhatsApp, que eles ficam lá mandando foto e tudo”, afirmou Geane. “Acho que eles estão virados”, brincou Robério.

Cultura brasileira e nordestina em foco

A atriz ressaltou a importância do filme, que se passa na época da ditadura militar e traz elementos tipicamente brasileiros e nordestinos, como o carnaval e a lenda da perna cabeluda.

“Tem muita camada, muita referência, muito da cultura do nosso Brasil. É uma grande celebração da cultura de Recife, do Nordeste. É um filme muito gostoso de ver, muito importante, muito necessário. É também sobre memória e apagamento”, resumiu Geane.

Expectativas para o Oscar

Após as vitórias no Globo de Ouro, Robério ressaltou ter certeza sobre as futuras indicações ao Oscar. “Não tenho dúvida de que vai ser indicado para essas duas categorias. Vamos torcer muito que seja também confirmado a participação na premiação de melhor casting”, acrescentou, citando a nova categoria da premiação.

Nela, o trabalho do diretor ou produtor de elenco é destacado. “O Agente Secreto” consta na lista de “pré-finalistas” da categoria.

“A lista final, oficial, é dia 22 de janeiro, e ficamos muito surpresos com essa com shortlist, que engloba todo mundo e inclusive o trabalho do nosso produtor de elenco, o Gabriel Domingues”, explicou Geane.

“É o primeiro ano dessa categoria de casting. Então, na medida que o produtor de elenco ganhar esse prêmio, na realidade a gente se sente premiado como ator”, acrescentou Robério.

Onde ver "O Agente Secreto"

Veja também Verso Onde assistir 'O Agente Secreto' em Fortaleza? Confira cinemas e horários

O ator ressaltou, ainda, a importância de assistir ao filme nos cinemas. “O Cine São Luiz está fazendo exibição, o filme está em Cartaz no Dragão do Mar. Não vá aguardar para ver no streaming, vai para o cinema, até porque o filme faz referência ao cinema, é uma homenagem ao cinema de rua”, convidou.

Na capital cearense, o longa está em cartaz, ainda, nos shoppings Benfica e Iguatemi.