Vencedores do Globo de Ouro, Fernanda Torres e Wagner Moura fizeram par romântico em filme

Premiados como Melhor Atriz e Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025 e 2026, respectivamente, os brasileiros Fernanda Torres e Wagner Moura contracenaram em um longa-metragem há quase 20 anos.

Foi na comédia “Saneamento Básico, O Filme”, do diretor gaúcho Jorge Furtado, lançada em 2007. Na trama, uma comunidade do interior do Rio Grande do Sul demanda obras de tratamento de esgoto no local, mas para conseguir o dinheiro precisa produzir um curta de ficção.

Na produção, Fernanda e Wagner vivem o casal Marina e Joaquim, que ficam à frente da produção cinematográfica amadora. Ela cuida do roteiro e ele dá vida ao “monstro” da história.

O elenco de “Saneamento Básico, O Filme” conta ainda com Camila Pitanga, Bruno Garcia, Lázaro Ramos e os veteranos Paulo José e Tonico Pereira.

Legenda: "Saneamento Básico, O Filme" acompanha produção de curta-metragem amador e traz no elenco nomes como Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga e Bruno Garcia. Foto: Divulgação.

Nas redes sociais, a produção está sendo lembrada após a vitória de Wagner na cerimônia deste ano do Globo de Ouro, ocorrida um ano depois da conquista de Fernanda por “Ainda Estou Aqui”.

Famosa página de memes, a conta “Saquinho de Lixo” compartilhou uma foto do elenco principal do filme com dois troféus do Globo de Ouro inseridos em montagem nas mãos dos premiados, acompanhada da pergunta: “Quem será o próximo?”.

Onde assistir a "Saneamento Básico, O Filme"

A produção brasileira que reúne Fernanda Torres e Wagner Moura está disponível em diferentes plataformas de streaming no Brasil.

É possível conferir "Saneamento Básico, O Filme" na Globoplay, na HBO Max, na Netflix e na Mubi.