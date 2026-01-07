Tadeu visita casa do BBB 26, mas não revela decoração: 'Arrepiado'

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, compartilhou nas redes sociais que visitou nesta quarta-feira (7) a casa do reality show, mas não a revelou. "Peguei esse ângulo meio esquisito porque não posso mostrar. Só para dizer para vocês o seguinte: dez minutos que estou aqui dentro arrepiado", adiantou.

O programa estreia na próxima segunda-feira (12), na TV Globo, e terá um formato inédito, com três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos. Os candidatos ao primeiro grupo serão apresentados ao público nesta sexta (9), mas os escolhidos só serão revelados no domingo (11), após o Fantástico. Já na segunda serão revelados os "famosos".

O público do reality show especula alguns nomes para os grupos Camarote e Veteranos, como o do ator Henri Castelli, da ex-BBB Ana Paula Renault e da influenciadora Blogueirinha.

Novidades do BBB 26

Todos os detalhes desta temporada serão revelados pelo Fantástico, no domingo (11), bem como os dez participantes do grupo Pipoca.

Embora a decoração da casa nesta temporada ainda seja um mistério, Tadeu tem dado pequenos spoilers para os seguidores. Em outro vídeo, o apresentador mostrou a parede da área externa ilustrada de azul, em referência a uma montanha de neve.

Na 26ª edição, o programa terá uma série de mudanças, incluindo mais poder para o público, que poderá substituir qualquer um da casa que não estiver disposto a jogar. Além disso, serão três Big Fones espalhados pelo ambiente (antes eram dois) e caberá aos telespectadores decidir qual dos aparelhos dará as mensagens misteriosas.