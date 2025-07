Chris Martin flagra suposta traição em show do Coldplay: 'Ou estão tendo um caso ou são tímidos'

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, flagrou um casal de amantes durante um show do grupo britânico em Boston, nos Estados Unidos. A situação desconfortável aconteceu nessa quarta-feira (16), quando o cantor apontou a "câmera do beijo" — usada para flagrar casais apaixonados — para o empresário Andy Byron, CEO da bilionária de tecnologia Astronomer.

Byron estava curtindo o show com a amante, Kristin Cabot, segundo o jornal The Sun. A mulher, aliás, é chefe do departamento de Recursos Humanos da empresa.

Quando a imagem dos dois foi mostrada no telão, Martin disse: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos". Isso porque, na hora em que a dupla percebe que está sendo filmada, eles se afastam e a mulher cobre o rosto.

Veja também Zoeira Ator Jesse Metcalfe diz que perdeu papel em série por ser muito bonito Zoeira Sindicato dos artistas repudia 'ataque de estrelismo' de Sophie Charlotte; Globo se pronuncia Zoeira Morre Connie Francis, voz da versão original de 'Estúpido Cupido', aos 87 anos

Imagem viralizou nas redes sociais

O flagra viralizou nas redes sociais e muita gente ressaltou o "vacilo" dos amantes. "São muito burros, desculpe. Por que você vai para um show se está tendo um caso", provocou um. "Fico triste pela esposa, mas feliz que foram expostos", pontuou outra.