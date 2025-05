Coldplay dá pausa por tempo 'indeterminado' na carreira e cancela shows no Brasil, diz colunista

O Coldplay decidiu dar uma pausa por tempo indeterminado na carreira e, por isso, cancelou a agenda de shows na América do Sul. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, mas ainda não foram divulgadas nos canais oficiais da banda.

Havia rumores de que o grupo britânico se apresentaria no Rio de Janeiro ao final deste ano.

No entanto, há, ainda, a expectativa de que Chris Martin, vocalista da banda, se apresente durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), prevista para o dia 10 de novembro, em Belém, no Pará. Ao Metrópoles, o governo paraense afirmou que a presença do artista está garantida.

Sobre a banda

A banda foi formada na Inglaterra, em 1997, e é formada por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion.

Os principais sucessos do grupo são "Fix You", "The Scientist", "Viva la Vida", "Yellow", "Paradise", entre outros.

