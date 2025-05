Filme de ficção científica mais bem-sucedido da China terá capítulo final; conheça

A franquia "Terra à Deriva", um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema chinês, chegará ao fim, em breve. Com o segundo filme prestes a ser lançado, as filmagens do terceiro e último capítulo da série já se iniciaram.

Continuação direta de "Terra à Deriva 2: Destino", que chega aos cinemas em 5 de junho, a terceira parte dessa obra ficção científica foi anunciada ainda em 2023. O filme está previsto para estrear nos cinemas da China em 6 de fevereiro de 2027.

Apesar de ser um grande sucesso na China, a franquia ainda é desconhecida para o grande público. No entanto, o segundo filme será exibido no Brasil, com distribuição da produtora Sato Company, enquanto o primeiro está disponível pela Netflix.

Veja o trailer de anúncio de "Terra à Deriva 3"

Veja também Zoeira Morre a primeira Cuca do Sítio do Picapau Amarelo, a atriz Dorinha Duval Zoeira Brunna Gonçalves posta novas fotos da chegada de Zuri, filha com Ludmilla

Qual a história de "Terra à Deriva"?

Na trama, a humanidade construiu enormes motores na superfície da Terra para encontrar um novo lar, mas descobrem que a estrada pelo universo será mais perigosa do que o esperado. Para salvar o planeta, os personagens precisam dar um passo à frente para iniciar uma corrida contra o tempo, pela vida ou pela morte.

A primeira parte dessa saga veio ao mundo em 2019, e ficou no 13º lugar das maiores arrecadações daquele ano com US$ 699 milhões.

Vale mencionar que o 12º lugar dessa lista pertence à animação chinesa Zen Hao, que ganhou uma continuação em 2025 e é, até o momento, o campeão de bilheteria com mais de US$ 1,8 bilhão.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias