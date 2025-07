Morre Connie Francis, voz da versão original de 'Estúpido Cupido', aos 87 anos

A cantora Connie Francis, conhecida pelos hits "Pretty Little Baby" e "Stupid Cupid", morreu aos 87 anos. A informação foi confirmada por meio de uma postagem feita no Facebook de um amigo, nessa quarta-feira (16), e compartilhada na conta dela.

"É com o coração pesado e extrema tristeza que informo o falecimento da minha querida amiga Connie Francis na noite passada", escreveu Ron Roberts. "Sei que Connie aprovaria que seus fãs fossem os primeiros a saber desta triste notícia".

Connie estava internada nos Estados Unidos desde o último dia 2 e compartilhou com seguidores que estava sofrendo uma "dor intensa". Dois dias depois, em atualização, disse que se sentia "muito melhor após uma boa noite de sono".

Mais informações sobre a morte da cantora ainda serão repassadas, segundo informou Ron Roberts.

Quem foi Connie Francis?

Nascida em 1937 no estado de Nova Jersey, Connie Francis perseguiu a música desde muito jovem. Nos anos 1950 e 1960, se tornou uma das principais vozes femininas da música norte-americana. Um dos grandes sucessos dela, "Stupid Cupid", virou febre no Brasil como a versão "Estúpido Cupido", gravada pela cantora Celly Campello.

Fora dos holofotes, a vida pessoal de Francis foi marcada por tragédias e polêmicas. Na década de 1970, ela moveu um processo contra um motel após afirmar ter sido estuprada nos bastidores do festival Westbury Music, em Nova York. O suspeito nunca foi encontrado, mas a ação judicial vitoriosa rendeu a ela US$ 2,5 milhões.

Após o incidente, ela entrou em uma profunda depressão, agravada pela morte do irmão, em 1981. Ela exorcizou os demônios pessoais na autobiografia "Who’s Sorry Now?", de 1984, sucesso de vendas.

Nos últimos anos, a música "Pretty Little Baby" voltou às paradas de sucesso após uma trend viral no TikTok. A cantora ainda chegou a gravar uma mensagem carinhosa aos novos fãs. "Meus agradecimentos a todos pela enorme recepção que deram a 'Pretty Little Baby'. Tenho o prazer de me juntar à comunidade TikTok e compartilhar esse momento com vocês”, disse.