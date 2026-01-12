Diário do Nordeste
Veja os famosos que entraram para o Camarote do BBB 26

Celebridades do grupo começaram a ser reveladas durante os intervalos da novela "Coração Acelerado".

Redação
(Atualizado às 20:16)
Zoeira
Interior de luxo com tema de riqueza, apresentando um design suntuoso com mobiliário verde e dourado, piso de mármore, expositores de joias e um cofre dourado, característico de um cenário de reality show como o Big Brother Brasil.
Legenda: BBB 26 estreia nesta segunda-feira (12).
Foto: Beatriz Damy/Globo.

Após a definição dos Pipocas, o público do Big Brother Brasil 26 conhece nesta segunda-feira (12) os participantes dos outros dois grupos desta temporada: Camarotes e Veteranos. Os famosos da primeira turma começaram a ser anunciados antes do início do programa, nos intervalos da novela "Coração Acelerado" — nova aposta da Globo para a faixa das 19 horas.

O Diário do Nordeste atualiza nesta matéria todas as celebridades do grupo Camarote do BBB 26. Confira a seguir.

Veja quem são os Camarotes do BBB 26

Solange Couto 

Retrato de corpo inteiro de uma mulher sorridente com cabelos longos, vestindo um blazer e calça social pretos, um top branco estampado e pulseiras douradas, em frente a um fundo amarelo vibrante. A mulher é Solange Couto.
Legenda: Atriz de 69 anos entra no grupo Camarote.
Foto: Globo/Manoella Mello.

A atriz Solange Couto tem 69 anos e é natural do Rio de Janeiro. Popularmente conhecida por sua personagem Dona Jura na novela "O Clone" (2001) com o bordão “Não é brinquedo, não”, seu último trabalho na TV foi em "Garota do Momento" (2024).

Juliano Floss

foto do Juliano Floss, que foi confirmado no bbb 26.
Legenda: O dançarino integra o elenco do BBB 26.
Foto: Globo/Manoella Mello.

O dançarino e influenciador digital Juliano Floss soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 21 anos, é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, e participou do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’ em 2024.

Famosos no BBB

Desde que os Camarotes passaram a integrar o elenco do BBB, em 2020, o anúncio dos nomes gera grande expectativa entre os telespectadores, uma vez que são personalidades que estão ou que já estiveram na mídia — e alguns, até, já têm fã-clube próprio.

Por causa disso, geralmente, antes da estreia, "vazam" na internet listas com possíveis nomes escolhidos para entrar na casa. Neste ano, porém, as celebridades foram guardadas a sete chaves. Apesar disso, os palpites giraram em torno da atriz Christiane Torloni, do ator Henri Castelli e até da cantora Simaria, ex-dupla com Simone.

Na edição passada, o "BBB das Duplas", entraram no Camarote a atriz Vitória Strada, o ator Diogo Almeida, a influenciador Gracyanne Barbosa e os irmãos ginastas Diego e Daniele Hypólito.

