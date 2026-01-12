Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol, é confirmado no BBB 26

Edilson Capetinha, ex-jogador de 55 anos, tem uma carreira repleta de conquistas no futebol, e agora participante do Big Brother Brasil (BBB 26).

Natural de Salvador, Bahia, ele defendeu grandes clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco e Benfica, de Portugal.

Além do futebol, Edilson também passou pela TV, participando do 'Dança dos Famosos' em 2013 e trabalhando como comentarista em programas esportivos.

Participantes do Camarote

Dentre os outros nomes confirmados no grupo Camarote, estão: Juliano Floss, Solange Couto, Edilson Henri Castelli e Aline Campos.