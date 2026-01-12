Aline Campos, ex-bailarina do Faustão, está no BBB 26
Anúncio ocorreu durante o programa ao vivo.
A dançarina Aline Campos entrou na casa do Big Brother Brasil 26 nesta segunda-feira (12). A participação dela foi confirmada durante o programa ao vivo, mostrando sua entrada na casa e as primeiras interações com os outros participantes.
Integrante do grupo Camarote, ela é natural do Rio de Janeiro. Aline, de 38 anos, também é atriz e empresária.
Ela foi dançarina do "Domingão do Faustão" e atuou em produções como “Vai que Cola" e "Os Farofeiros".
Veja também
Participantes do Camarote
Dentre os outros nomes confirmados no grupo Camarote, estão: Juliano Floss, Solange Couto, Edilson e Henri Castelli.
Na edição passada, o "BBB das Duplas", entraram no Camarote a atriz Vitória Strada, o ator Diogo Almeida, a influenciador Gracyanne Barbosa e os irmãos ginastas Diego e Daniele Hypólito.