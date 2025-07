Bruna Biancardi vai a jogo de Neymar 11 dias após dar à luz e vira alvo de comentários nas redes

A influenciadora Bruna Biancardi, esposa de Neymar, virou assunto nas redes sociais após aparecer, na noite de quarta-feira (16), no estádio Vila Belmiro, em Santos, para acompanhar uma partida do jogador. Internautas opinaram sobre o fato de Bruna ter saído 11 dias após dar à luz Mel, segunda filha do casal.

A partida era entre o Santos, time em que joga Neymar, e o Flamengo. Segundo usuários das redes, Bruna, que também é mãe de Mavie, não deveria ter ido ao local por conta do parto da filha mais nova, que foi uma cesárea.

"A Biancardi com uma cesárea super recente, uma RN em casa e foi se enfiar num estádio de futebol, 0 noção", escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

"A Bruna Biancardi indo para um estádio com nem um mês de parida, gente. Qual a necessidade disso? Eu hein", disse outra.

Bruna, em contrapartida, não cedeu às críticas e ainda publicou uma foto ao lado de Mavie, trajada com o uniforme do Santos, em um carrossel de imagens no Instagram.

Nascimento de Mel

A segunda filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, a pequena Mel, nasceu no último dia 5 de julho, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

Segundo informações da própria família, ela nasceu por meio de uma cesárea de emergência após o rompimento da bolsa da mãe.

Além de Mel e Mavie, fruto do relacionamento com Bruna, também é pai de Helena, de 1 ano, fruto de um affair com a modelo Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 14 anos, filho de Carol Dantas.