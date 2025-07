Filho de Marília Gabriela desabafa após ex-namorado casar com outro: ‘Doeu muito’

O ator Theodoro Cochrane, de 46 anos, filho da apresentadora Marília Gabriela, desabafou sobre o casamento do ex-namorado e acabou viralizando nas redes sociais. A cerimônia era do modelo Fabricio Santana, de 32 anos, com quem Theodoro manteve relacionamento entre 2019 e 2021.

"A última pessoa que disse que me amava e que queria passar a vida comigo se casou dia desses e eu fiquei sabendo pelo post de uma amiga em comum", desabafou ele em um vídeo publicado no Instagram.

Fabrício casou com o diretor de casting Bill Macintyre e compartilhou uma série de registros do momento no próprio perfil nas redes sociais. "Sou muito feliz, muito grato e sei que sou o garoto mais sortudo do mundo", escreveu ele sobre o casamento.

Veja também Zoeira Billie Eilish cancela turnê no Brasil após desentendimentos sobre local de show, diz colunista Zoeira O caso do grupo de corrida em Fortaleza e os primeiros ecos do Mercúrio retrógrado em Leão

Theodoro, por sua vez, explicou que o desabafo sobre a questão tinha a ver com a dor que ele sentiu após o término. Segundo o ator, ele passou a se questionar sobre os motivos para não ter feito o relacionamento dar certo.

"Essa descoberta aconteceu minutos antes de eu entrar em cena para reavaliar a vida e a finitude com a minha mãe. E doeu. Doeu provavelmente pelo momento existencialista em que me encontro, provavelmente pela adrenalina, mas doeu. Uma dor amadurecida, solene, definitiva", disse ele em outro trecho do vídeo.

Veja:

Sobre o fim, ele pontuou que "doeu muito" e deixou um "gosto de fracasso". "Somos condicionados desde pequenos a encontrar a alma gêmea e sermos felizes para sempre. Ver esse amor eterno celebrado com outra pessoa gera uma melancolia e um sentimento de incompetência, afinal, meu ego ferido faz questão de cobrar: por que eu não fui melhor com esse amor? Por que eu botei tudo a perder?", finalizou na reflexão.

Quem é o ex namorado de Theodoro Cochrane?

O modelo Fabricio Santana tem 32 anos e é natural de Videira, em Santa Catarina. Em 2022, ficou conhecido pelo número recorde de desfiles no São Paulo Fashion Week.

Legenda: Fabricio Santana, de 32 anos, se casou com Bill Macintyre Foto: reprodução/Instagram

O namoro com Theodoro iniciou em 2019, e os dois até chegaram a morar juntos após mudança do modelo para São Paulo. Já o fim do relacionamento foi confirmado em 2021.