Marília Gabriela explica sumiço das redes e revela cirurgia ginecológica

A jornalista e apresentadora Marília Gabriela publicou um vídeo, nesta sexta-feira (20), nas redes sociais, revelando a realização de uma cirurgia ginecológica, no início do mês de outubro, sendo esse o motivo do seu “sumiço”.

“Andei sumida. No dia 2 deste mês de outubro, eu iria viajar para Londres, com uma esticadinha em Lisboa. Um encontro com meu querido Aguinaldo Silva para assistir a algumas peças de teatro daquelas que ficam para a História da nossa vida. Pois é. Não viajei. Tive sintomas de um prolapso genital, que eu não conhecia. Para quem ainda não sabe trata-se da perda de sustentação dos órgãos. No meu caso, órgãos uterinos”, começou contando a jornalista.

“Em dois dias eu estava numa mesa de cirurgia. Fui operada por um cirurgião ginecológico maravilhoso. Soube através dele que esse tipo de prolapso é bastante comum entre mulheres que tiveram partos normais e/ou superbebês. Eu tive os dois. Partos normais e bebezões. Até que as consequências demoraram a me atingir. Não vou reclamar”, continuou.

“A recuperação, não vou mentir para vocês, não está sendo muito agradável. Estou me acostumando comigo de novo. Novos hábitos. Tem linha de polipropileno lá por dentro. Estou reaprendendo as funções intestinais, sem o prolapso”, concluiu Marília.

A apresentadora também contou que não irá viajar nos próximos dias.

“Por razões óbvias, que não têm a ver com a cirurgia, mas sim com os temores, os horrores e as tristezas da guerra (em Israel) que o mundo passou a testemunhar a partir do último dia 7 de outubro. Mas enfim. Estou de volta por aqui. Espero que vocês tenham sentido a minha falta”, disse a jornalista.