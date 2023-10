Alexandre Slaviero, Kiko de Malhação, rebate críticas sobre sua aparência: 'não me atingem'

O ator Alexandre Slaviero, de 39 anos, famoso por interpretar o personagem Kiko de “Malhação”, foi alvo, novamente, de comentários maldosos por causa de seu visual. Em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (29), o artista mandou um recado para seus haters.

“Não me atingem. Sem filtro. E continua a brincadeira: onde está o Alê?”, escreveu Alexandre.

Veja também

Ele já havia sido vítima de etarismo na internet ao postar uma foto de barba, sem qualquer filtro de correção. Alexandre sofreu duras críticas de seus seguidores quando foi comparado, sem motivo, com fotos dele de 20 anos atrás.

“Caramba, mano. É você mesmo? Quando eu era pequeno, lembro de você na 'Malhação' e você era muito presença, mano. O que aconteceu?”, questionou um seguidor do ator.

Contudo, outros seguidores do ator saíram em sua defesa ao verem os ataques que ele estava sofrendo. “Você está lindo igual. Eles não entendem que a gente chega nos 40 um dia (risos). Você está lindo!”. “Eu estou com 43 anos e as pessoas vivem falando que eu estou velha e etc..”. “Cara, ainda não inventaram o antídoto da juventude e ninguém entende isso. Chegará a vez de todo mundo”, foram alguns dos comentários.

O último trabalho de Alexandre na TV foi em 2021, quando interpretou Simei na novela “Gênesis”. O ator também atuou nas novelas “Tititi”, “Caras e bocas” e “Belaventura”.