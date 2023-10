Sobre namorar atrizes, Murilo Benício diz que 'tem que estar muito bem em casa para não se encantar'

O ator Murilo Benício, que já namorou diversas atrizes com quem contracenou como Giovanna Antonelli, Carolina Ferraz, Alessandra Negrini, Guilhermina Guinle e Débora Falabella, revelou o motivo de seu encantamento pelas colegas de trabalho.

Hoje vivendo um relacionamento com a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres, o artista justificou suas preferências alegando ser uma pessoa caseira e que só encontra, de forma geral, com pessoas do ambiente de trabalho.

"Sou um cara muito caseiro, e onde então eu encontro as pessoas? No trabalho. Não vai ser na boate, no barzinho...Eu não estou em lugar nenhum. É mais do que normal que, quando você está infeliz ou terminando um casamento, você conheça uma pessoa trabalhando", disse Murilo em entrevista a Marcelo Tas no "Provoca".

Veja também

Para ele, a dramaturgia é um ambiente muito propício para conhecer pessoas interessantes. "A gente trabalha num ambiente fascinante, onde você conhece invariavelmente pessoas fascinantes. Então você tem que estar muito bem em casa para não se encantar. Quando você começa a olhar para fora é sinal de que o casamento vai mal mesmo, que você já tentou muita coisa. Casamento, você sabe, termina depois do fim. Mas todos esses meus relacionamentos foram de verdade até o último minuto", afirmou.

Sobre o relacionamento com Cecília Malan, o ator citou a dificuldade da distância para fazer o namoro fluir, mas que tem muita sintonia com a jornalista.

"Sabe idade de cachorro? Tem 4 anos, mas na verdade tem 12. A gente brinca com isso, diz que está há dois anos junto e se conhece há três meses. A distância é difícil, dá muita saudade. Ao mesmo tempo, imagina, você ter saudade o tempo inteiro. Sempre quando a gente se encontra, vai viajar, vai fazer coisa boa, vai para teatro, vai para show, vai para lugares que a gente quer conhecer. A distância é difícil, mas é compensada por uma certa cerimônia. Ainda não é normalizado a gente se encontrar", disse.