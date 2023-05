Murilo Benício aparece em foto rara ao lado da namorada Cecília Malan, em Londres

O ator Murilo Benício apareceu em uma foto rara ao lado da namorada, a jornalista Cecília Malan, nessa quarta-feira (3), durante um jantar em Londres, na companhia do ator Tarcísio Filho e da companheira dele, Mocita Fagundes.

Mocita foi quem compartilhou vários cliques do encontro em seu perfil do Instagram. "Ai! Sou muito fã dela! Amo o trabalho dela. Linda, trabalho lindo, voz linda, tudo lindo. (risos) E o Murilo é uma figuraça! Baita casal! Baita jantar”, escreveu na legenda.

Após meses de rumores sobre relacionamento, Murilo Benício confirmou o namoro com Cecília em dezembro, durante a gravação do “Melhores do Ano”, do “Domingão do Huck”.

Cecília é correspondente internacional da Globo e atualmente mora em Londres. Já o ator reside no Rio de Janeiro. O namoro segue firme e forte à distância.