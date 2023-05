O que aconteceu com Jamie Foxx? Veja o que se sabe sobre a saúde do ator

Fãs de Jamie Foxx têm demonstrado preocupação com o quadro de saúde do artista, após o ator permanecer internado desde o início de abril. Conforme informado pela família de Jamie, ele teria sido hospitalizado depois de uma “emergência médica”.

Nas redes sociais, Corinne Fox, filha do artista, chegou a falar sobre o estado de saúde do pai: “Felizmente, devido à ação rápida e muito cuidado, ele já está se recuperando. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações”.

De acordo com o site Daily Mail, a internação do ator ocorreu após ele sofrer um “colapso”, motivado por um ambiente de trabalho “conturbado”. Foxx estava gravando o filme “Back in Action” e precisou ser substituído por dublês enquanto se recupera.

PRONUNCIAMENTO

Nessa quarta-feira (3), o artista utilizou o Instagram para se pronunciar sobre o quadro de saúde pela primeira vez, agradecendo pela preocupação e carinho dos fãs.

Nos comentários da publicação, amigos e colegas de profissão deixaram mensagens de força para Foxx. Companheiro de elenco em “Baby Driver”, Ansel Elgort escreveu: “Você é o maior, Jamie. Por favor, tenha uma recuperação rápida. Você é uma benção para esse mundo, precisamos de você nele”.

Além de Elgort, Vin Diesel e Courteney Cox também deixaram recados para o artista.