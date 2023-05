Preta Gil inicia radioterapia em nova etapa do tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil iniciou, nesta quarta-feira (3), uma nova etapa de seu tratamento do câncer, agora em São Paulo. A própria artista falou sobre a nova fase no Instagram. Ela está internada no hospital Sírio-Líbanês.

“Pronta para começar uma nova etapa no meu tratamento de cura! Com fé eu vou”, escreveu ela na rede social.

No dia 1º de maio, a cantora compartilhou algumas fotos do tratamento e citou que abril foi “o mês mais difícil e desafiador”.

Separação

No último dia 18 de abril, em meio ao tratamento da doença, Preta também confirmou a separação de Rodrigo Godoy.

“Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas, infelizmente, hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet”. A artista ainda disse estar muito abalada.

Diagnóstico

Preta Gil recebeu no último dia 10 de janeiro o diagnóstico de câncer no intestino. A artista logo tornou pública a informação para seus fãs por meio de um post em suas redes sociais. "Tenho Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse.

Desde então, ela tem recebido muito apoio e carinho de seguidores, famílias e amigos famosos.