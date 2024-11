Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de novembro

Hoje, o Sol em Sagitário interage com os nodos lunares, criando um ambiente propício para decisões significativas. Este alinhamento astrológico sugere que eventos importantes podem levá-lo a refletir profundamente sobre sua trajetória. É um momento em que o universo parece estar enviando sinais claros, incentivando você a definir com firmeza seus objetivos e a confiar em suas escolhas.



A energia sagitariana, conhecida por sua busca por propósito e expansão, reforça a necessidade de clareza sobre onde você deseja chegar. A interação com os nodos lunares destaca a importância de alinhar suas ações com seu caminho de vida. Portanto, aproveite este período para avaliar suas metas e tomar decisões que estejam em harmonia com seu verdadeiro propósito.

Signo de Aquário hoje

Os próximos passos em seus projetos podem depender de decisões importantes relacionadas a pessoas ou grupos. Escolha quem está alinhado com seus valores e visão de futuro. Esteja atento às oportunidades de colaboração que surgirem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.