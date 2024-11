CAPTEI: Casamento dos sonhos - Rodrigo Porto e André Viana celebram a união em noite inesquecível

Na noite de quinta-feira, 21, o salão do Náutico Atlético Cearense foi palco de uma celebração emocionante e sofisticada: o arquiteto, Rodrigo Porto e, o dentista, André Viana oficializaram sua união em uma noite que ficará para sempre na memória dos presentes.

Legenda: Rodrigo Porto e André Viana Foto: LC Moreira

Sob a condução sensível e tocante da juíza de paz Tóia Vasconcelos, o casal compartilhou seus votos em meio a um cenário verdadeiramente deslumbrante assinado por Branca Mourão.

Legenda: André Viana, Toia Vasconcelos e Rodrigo Porto Foto: LC Moreira

O salão com hortênsias em tons de lavanda e azuis e flores roxas trouxeram requinte e elegância. Detalhes cuidadosamente selecionados criaram uma atmosfera acolhedora e sofisticada. A cara do casal!

Legenda: Decoração por Branca Mourão Foto: LC Moreira

Responsável pela organização impecável do evento, Ivana Castro garantiu que cada momento fosse elaborado com precisão e atenção aos mínimos detalhes. A noite foi também uma ode à alta gastronomia, com os pratos refinados oferecidos por Barbra’s Buffet.

Legenda: Lilian Freire, Ivana de Castro, Rodrigo Porto, André Monte e Branca Mourão Foto: LC Moreira

Os convidados ainda contaram com o sabor dos doces que pareciam obras de arte. Destaque para os camafeus de Mariana Junqueira, trazidos especialmente de São Paulo.

Animando a festa, Vivian Fernandez e banda e DJ Gilvan Magno que mantiveram a pista animada até os momentos finais da noite.

Legenda: Vívian Fernandes Foto: LC Moreira

A celebração não foi apenas uma celebração do amor entre Rodrigo e André, mas também um exemplo de como um evento pode ser conduzido com elegância e emoção, tornando-se memorável para todos os envolvidos.

Legenda: André Viana e Rodrigo Porto Foto: LC Moreira

Vem ver nas fotos captadas por LC Moreira

Legenda: Adones Oliveira, Rodrigo Porto e Solange Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Porto, Fátima Braga e André Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Porto, Melina e André Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Branca Mourão, Rodrigo Porto, André Viana e Racine Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Mourão, Rodrigo Porto, André Viana e Rodrigo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Pita, Rodrigo Porto, André Viana e André Monte Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Nogueira e Welington Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Neves e Anik Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Racine e Branca Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Fernando Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Rejane Belchior e Jamile Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Zeidan Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Freire e Ivana de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Daniele Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Tim Beattie e Flávia Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Glauber e Renata Pitombeira Foto: LC Moreira

Legenda: Janaina Ayres Foto: LC Moreira

Legenda: André Monte e Alexandre Pita Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Raissa Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Adem Foto: LC Moreira

Legenda: Camilla e Malu Goes Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Rosana Dias e Márlio Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Marshall Foto: LC Moreira

Legenda: Mirian Bastos e Roberto Correge Foto: LC Moreira

Legenda: Cecília Dafonte e Carol Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Cibely e Saulo Ellery Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Aragão e Ticiana Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Araújo e Carla Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Edvan Sousa e Roberto Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Rabelo e Nat Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio César e Marília Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Queiroz e Luciana Pequeno Foto: LC Moreira

Legenda: Ronald Feijó e Carol Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Silvestre e Michele França Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Flávio Assis e Rejane Assis Foto: LC Moreira

Legenda: Lara Rabel e Jiovanne Nere Foto: LC Moreira

