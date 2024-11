Mãe de Gugu diz que apresentador tinha aneurisma: 'Ninguém sabia'

Dona Maria do Céu Liberato, mãe do apresentador Gugu Liberato, contou no documentário "Gugu, Toninho e Augusto", lançado pela plataforma +SBT, que o filho havia sido diagnosticado com aneurisma.

“Ele tinha aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater estoura”, disse ela, sem dar detalhes em que ano isso ocorreu.

Maria do Céu também relembrou o dia da morte do filho. Gugu faleceu em 2019, aos 60 anos, ao sofrer um acidente doméstico na casa que tinha em Orlando, nos Estados Unidos. Ela disse que o filho chegou no imóvel e achou muito quente. "Ele perguntou para os filhos porque estava tão calor. Porque o ar-condicionado não estava ligado. E ele falou, 'eu vou ver o que está acontecendo'. E subiu lá no telhado", recordou, falando sobre a situação, que acabou culminando na queda.

O laudo oficial da morte de Gugu Liberato apontou múltiplas fraturas na cabeça, pescoço e torso, contusões torácicas e hemorragia cerebral.