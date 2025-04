Previsão do signo de Áries para hoje, 27 de abril

A Lua Nova se renova no signo de Touro, inaugurando um ciclo que vai até o dia 30 de maio. Esta lunação é intensa: a Lua forma uma quadratura em T com Marte e Plutão, exigindo coragem para mudanças profundas. Estamos sendo chamados a limpar o que não sustenta mais nossos valores, a purificar nossos desejos e recomeçar de um lugar mais verdadeiro.



As fases da Lua na lunação taurina serão:

Lua Nova: 27/04 – início de novos caminhos

Lua Crescente: 04/05 – o momento de fortalecer intenções

Lua Cheia: 11/05 – colheita e clareza

Lua Minguante: 18/05 – tempo de desapego e finalizações



Essa é uma lunação que pede enraizamento: o que você quer plantar para crescer com consistência? Touro fala sobre prazer, segurança, sentidos e valores. E com Vênus em Peixes, o regente de Touro mergulha nas águas do desejo mais profundo. Não é apenas sobre o que você quer ter, mas sobre o que você quer sentir ou experienciar.

Pergunte-se: quais os valores materiais e espirituais que realmente importam para mim? O que eu desejo viver, não apenas conquistar?

Esse é o momento de plantar sonhos que tenham alma.



Hoje, escreva seus desejos para essa lunação. Não apenas o que você quer conquistar, mas o que você quer sentir e viver nos próximos 30 dias. Deixe suas intenções claras para o Universo.



Agora, um conselho especial da Lua Nova em Touro para cada signo:

(lembre-se de ler também para seu Ascendente!)

Signo de Áries hoje

Você está sendo chamado a rever sua relação com seus recursos e seu valor pessoal. O que você oferece ao mundo tem preço e tem valor – reconheça isso. Plante a semente da autossuficiência e permita-se prosperar de dentro para fora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.