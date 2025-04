CAPTEI: Lançamento do Movimento SOS Guaramiranga Destaca Preservação Ambiental

Aconteceu na noite de quinta-feira, 24, no hotel Gran Marquise, em Fortaleza, o lançamento do Movimento SOS Guaramiranga, uma iniciativa que visa mobilizar a sociedade cearense para a preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) do Maciço de Baturité.

Por lá, moradores, sitiantes, empreendedores e entidades locais comprometidos em reforçar a importância da conservação dos recursos naturais e culturais da região.

Legenda: César Montenegro, Antônio José Mello, Assis Machado, José Carlos Pontes, Pio Rodrigues, Ivan Bezerra, Lúcio Alcântara e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

A oficialização do Movimento contou com a assinatura do documento pela diretoria da Associação SOS Guaramiranga, composta por Antônio José Mello, Assis Machado, César Montenegro, José Carlos Pontes, Ricardo Wagner Oliveira e Pio Rodrigues Neto; e pelo Conselho Consultivo formado por Ivan Bezerra, Lúcio Alcântara e Roberto Macedo.

O movimento prevê ações voltadas para educação ambiental, realização de eventos e palestras, promoção de bem-estar das comunidades locais e colaboração com órgãos governamentais.

Legenda: Fábio Nunes Foto: LC Moreira

O evento ainda contou com uma palestra do biólogo Fábio Nunes, que abordou o cenário ambiental da região, seguida pela distribuição de mudas de árvores nativas.

Dentre tantos discursos, Pio Rodrigues mostrou-se mais emocionado, o que ganhou a atenção dos mais de 300 convidados presentes:

Legenda: Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

"Não estamos movidos por conveniencias e sim, por convicções. Não temos nada contra ninguém e temos tudo a favor da serra".

A noite foi encerrada com uma apresentação do multi-instrumentista Adelson Viana que, acompanhado do violonista Eduardo Holanda, tocou, em sua sanfona, músicas de sua autoria, bem como de grandes compositores, como de Fausto Nilo que lá estava prestigiando o evento.

Legenda: Adelson Viana e Eduardo Holanda Foto: LC Moreira

Veja os momentos nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Pio Rodrigues e Stella Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Philippe Godefroit, José Carlos Pontes e Arnaldo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: César Montenegro e Adelson Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Werner Rolim e Antônio José Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno e Camila Palhano Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Fauto Nilo Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e André Di Cavalcanti Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Ximenes e Rebeca Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Bezerra e Antônio José Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho e João Gabriel Laprovitera, Artur Bruno e Flávio Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Rocha, Stella Rolim e Adriana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Caio e Carla Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Mello, Stella Rolim, Pio Rodrigues e André Pagliuca Foto: LC Moreira

Legenda: André e Paula Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Studart, Jonny Wolff e Emílio Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Studart e Desiree Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: André Pagliuca, Antônio José Mello, Pio Rodrigues e César Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Bob Santos e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Henrique, Roberto Cláudio Bezerra, Assis Cavalcante e Marcelo Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Apolônio e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Melo, Artur Bruno, Ana D'Áurea, Raphael e Lauro Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Caio Studart, José Carlos Pontes e Antônio José Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Ricardo e Roberto Cláudio Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Gadelha, César Montenegro, José Carlos Pontes e Arnaldo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Deodato Ramalho e João Gabriel Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Nunes, Ania Aguiar, Patricia Jacaúna e Gecimaldo Jucá Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Cristiana Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Gentil Barreira, Patrícia Veloso e Gilson Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Ximenes Neto e Fernando Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Gadelha, Pio Rodrigues, Ivan Bezerra e Assis Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Campos e Luciana Goyana Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Bezerra e Antônio Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: João Borges e Adriano Di Cavalcanti Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Chaves, Roberto Macedo e Werner Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: José Leite Jucá e Auricélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Mari Bezerra e Antônio Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Nicole Marinho e Guilherme Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Philippe Godefroit, José Carlos Pontes e Arnaldo Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Pio Rodrigues e Roberto Cláudio Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Cavalcante, Roberta Uchoa e Clácio Morse Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Bezerra, Régis e Régis Ribeiro Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Vilma Freire e José Carlos Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Vilma Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Goyana, Denise Montenegro e Alessandra Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Stella e Paula Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Deodato Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Machado Foto: LC Moreira

Legenda: César Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: César Montenegro, Antônio José Mello, Assis Machado, José Carlos Pontes e Pio Rodrigues (Diretoria) Foto: LC Moreira