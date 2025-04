Odete Roitman faz primeira aparição em ‘Vale Tudo’; veja o que aconteceu

O público brasileiro, neste sábado (26), voltou a ter contato com uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia: a empresária Odete Roitman. No capítulo 24 do remake da novela “Vale Tudo”, exibido na noite deste sábado, a personagem interpretada por Debora Bloch apareceu na trama. A data marca o dia em que a TV Globo comemora 60 anos.

No capítulo, Odete Roitman (que na primeira versão, de 1988, foi interpretada pela atriz Beatriz Segall) agora é vivida por Debora Bloch, e avisará a sua irmã, Celina (Malu Galli), por telefone, que deixará Paris e voltará ao Brasil.

Odete retorna ao Brasil sem avisar, enviando suas malas para a casa da irmã, Celina, mas informa por telefone que não ficará hospedada no local. A chegada da personagem causa impacto na família e afeta diretamente a filha Heleninha (Paolla Oliveira).

A cena foi a última exibida no capítulo e Celina, ao telefone, questiona se Odete “ficará na casa dela”. A empresária responde, de forma arrogante, destacando que vai viajar acompanhada e que ficará em um hotel.

No diálogo, Celina pergunta quando Odete chegará ao Brasil e Odete responde: “

"Não, Celina, obrigada meu bem. Mas eu já pedi pra reservar a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí do Brasil, de preferência que não tenha um bando de mendigos na porta, tentando agarrar a gente. Ainda não sei qual vai ser, mas devo ficar no melhorzinho que tiver. Que é para evitar de ter brasileiros de outros estados passando na porta do meu quarto. Essa gente viaja até com criança. Sem falar que quanto menos eu ouvir palavras em português, meu bem, melhor”. Odete Roitman Personagem de novela

No remake, a volta de Odete preservou elementos da primeira versão, com a vilã enfatizando um comportamento prepotente e preconceituoso logo no primeiro contato. Na primeira versão, Odete estreou na trama no capítulo 28.

Bênção à Beatriz Segall

Neste sábado, quando a personagem apareceu pela primeira vez no remake de “Vale Tudo', Debora Bloch, em publicação nas redes sociais, disse que pediu bênçãos à Beatriz Segall, que morreu em 2018.

Debora Bloch já tinha declarado que: “Odete é um retrato de uma classe que despreza o Brasil e, ao mesmo tempo, se beneficia dele, suga suas riquezas. Ela é muito interessante e, infelizmente, muito atual. Representa um pensamento conservador, preconceituoso, retrógrado ainda presente no mundo. É uma mulher que não sabe reconhecer, não entende o valor do nosso país. Estou fazendo uma Odete que represente essa personagem no Brasil de hoje”.